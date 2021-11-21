Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından açıklama
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından açıklama "Şu anda yakın takibimiz altındadır" "Birkaç gün takibi gerekmektedir" "Herkese selamı var" "Şu anda felç durumu yok. Gelişebileceği için yakından takip ediyoruz"
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından açıklama
"Şu anda yakın takibimiz altındadır"
"Birkaç gün takibi gerekmektedir"
"Herkese selamı var"
"Şu anda felç durumu yok. Gelişebileceği için yakından takip ediyoruz"