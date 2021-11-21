Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından açıklama - Haberler
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Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından açıklama "Şu anda yakın takibimiz altındadır" "Birkaç gün takibi gerekmektedir" "Herkese selamı var" "Şu anda felç durumu yok. Gelişebileceği için yakından takip ediyoruz"

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından açıklama

"Şu anda yakın takibimiz altındadır"

"Birkaç gün takibi gerekmektedir"

"Herkese selamı var"

"Şu anda felç durumu yok. Gelişebileceği için yakından takip ediyoruz"

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından açıklama

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından açıklama

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından açıklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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