Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama

MUĞLA (DHA) - DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları açıklama yaptı. Müşahede altında tutulduğu, bilincinin açık olduğu belirtilen İnanır'ın tedavisini yapan Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, "Kadir İnanır, 3 yıl önce de benzer bir sıkıntı yaşamış. Yine aynı şekilde bir beyin damar tıkanıklığı olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün aniden rahatsızlanan Kadir İnanır ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekiye Melek Küçükatay ile Kadir İnanır'ın tedavisini yapan Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, hastane önünde açıklama yaptı.

İnanır'ın tedavisini sürdüren Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle hastasının takip edildiğini belirterek, "Kadir İnanır, 3 yıl önce de benzer bir sıkıntı yaşamış. Yine aynı şekilde bir beyin damar tıkanıklığı olduğundan şüpheleniyoruz. Bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden, tablo netleşmeden bir şey söylemek mümkün değil. Kendisi istirahat etmesi ve dinlenmesi amacıyla servisimizde takibimize devam ediyoruz" diye konuştu.