Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet işlediği olay yerinde keşif

KONYA'da, Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek isteyen ancak çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'e (20), dün gece olay yerinde keşif yaptırıldı. Şeker ve Ayşe D. ile tanıkların hazır bulunduğu keşif, 3 saat sürdü. Öte yandan lise arkadaşları, Şeker'in soğuk havada gördüğü bir köpek için kulübe yaptırdığını, plastik şişelerin mavi kapaklarını toplayarak bir engelliye tekerlekli sandalye aldığını anlattı.Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. (35) ve Özgür Duran (32) arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Şeker'e dün gece olayın yaşandığı yerde keşif yaptırıldı. Şeker'in jandarma eşliğinde cezaevinden getirildiği tatbikatta Ayşe D. ve tanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Şeker, olayın nasıl gerçekleştiğini Cumhuriyet savcısı nezaretinde anlattı. Olayı evlerinin balkonundan gören Meryem-Mustafa Ö. çifti de savcıya tanık olarak anlatımlarda bulundu. GÖRGÜ TANIĞI ÇİFT KONUŞTUMeryem Ö. ifadesinde, "O sırada evdeydim. Dışarıdan bağrışlar geliyordu. Dışarıya baktığımda kamelyada bulunan bir adam, sırt çantalı bir çocuğa hakaret ve küfürler ediyordu. Bunun üzerine genç çocuk olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kamelyadaki adam ise çocuğun peşinden gidip, küfürler etmeye devam etti. Çocuğa tekme ve tokatla saldırdı" dedi. Mustafa Ö. de kadınla kavga eden kişinin çocuğa tekme attığını, tekme atan kişinin yere düştüğünü, bir süre sonra tekrar ayağa kalkıp yere düştüğünü, kadının 'ambulans' diye bağırdığını anlattı.O KADIN: KURTARMAYA ÇALIŞTIAyşe D. de geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını ifade etti. 3 saat süren keşfin ardından Kadir Şeker, cezaevine geri götürüldü. ARKADAŞLARI ANLATTI Tek hayali tıp fakültesini kazanmak olan Kadir Şeker'i, Akşehir Fen Lisesi'nden arkadaşları anlattı. Şu an Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1'İnci sınıf öğrencisi olan Yasin Şahin, şunları söyledi: "Kadi, tıp fakültesinde okumak istiyor. Dersinden evine, evinden dersine giden biriydi. Kadir, Kadınhanı ilçesinde yaşayan çiftçi babasına yardım ediyordu. İlk yıl o nedenle üniversiteyi kazanamadı çünkü babasına yardım ettiği için derslerini aksatıyordu. Dershaneye gitmek için Konya'ya geldi. Kadir, hedefleri için babasından, evinden ayrıldı. Sabah dershaneye, ders bitince kütüphaneye gider, orada ders çalışmaya devam ederdi. Akşam da evine giderdi."Kadir Şeker'in kadına şiddet olaylarına sürekli tepki gösterdiğini belirten Şahin, "Bu tarz olaylarda, en duyarlı tepkiyi Kadir veriyordu. Kadir için üç şey çok önemliydi; Kadın, ağaç ve çocuk. Kadir, cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu çok iyi bilir. Böyle bir durumda bizim arkadaş çevremizden sadece Kadir müdahale ederdi, bunu da yaptı. Ankara'da kimya mühendisliğini okuyan ağabeyi var, o da Ankara'da tıp fakültesini kazanmak, ağabeyiyle birlikte kalmak istiyordu" dedi. 'KİTAP OKUMAYI ÇOK SEVERDİ' Kadir Şeker ile birlikte dershaneye giden arkadaşı İzzet Şahin de, "6 yıldır arkadaşız. Artık kardeş gibi olduk. Kadir kitap okumayı çok sever. Kitap okuma alışkanlığını bana Kadir, kazandırdı. Sınavda istediğimiz puanları alamadık, ailevi sebeplerden dolayı. Dershaneye gidip, üniversiteye hazırlanmamız için Kadir'in babasını ve annesine ikna ettim. Birlikte Konya'ya geldik. O teyzesinde kalıyordu. Her gün sabah dershaneye gider öğleden sonra da kütüphanede ders çalışmaya devam ederdik. O gün saat 20.30 sıralarında kütüphaneden ayrıldık. Sabah 06.30 'da tekrar ders çalışmak içi sözleştik. Sabah kütüphaneye gittim, Kadir'i bulamadım, telefon ettim ulaşamadım. Telefonu sürekli arızalıydı, yine arıza yaptı zannettim. Dershaneye gittim orada da yoktu. Sonra teyzesinden olayı öğrendim" diye konuştu. OKULDA KÖPEK ÜŞEMESİN DİYE KAMPANYA BAŞLATIP KULÜBE YAPMIŞ Kadir Şeker'in lise yıllarında okulun bahçesinde üşüyen bir köpek için kampanya düzenleyip, kulübe yaptırdığını ifade eden Şahin, şunları söyledi: "Küçük bir köpek vardı, Kadir kampanya başlattı. Köpeğe kulübe yaptırdı. Her gün köpekle ilgilenirdi, çok vicdanlıydı. Kadir, kalp kırmayı sevmezdi. Şiddet yanlısı değildi. Bizim gündemimizde hep ders çalışmak vardı. İkimiz de tıp fakültesini kazanmak istiyorduk. Dershanedeki arkadaşları da çok seviyordu. 5-6 ay olmasına rağmen Kadir kendini çok sevdirmişti."'SOKAKTAKİ KUŞU, KEDİDEN KURTARDI'KTO Karatay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi İbrahim Kuru da Kadir Şeker ile 4 yıl aynı sıralarda birlikte oturduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Okulda engelliler kulübüne katıldı. Engelliler için mavi kapak toplamaya başladı. Bir engelli kardeşimize tekerlekli sandalye kazandırdı. Okulumuzun köpeği vardı. Hava çok soğuktu. Kadir kampanya başlatıp, kulübe yaptırdı. Köpeğe kendi harçlığından mama alıyordu. Mezun olacağımız yıl, hava şartları kötü gitti ve ekinleri zarar gördü. Ailesine yardım etmek zorunda kaldı. Bazen de İzzet ve ben yardım ettik. O nedenle son senemizde ders çalışamadı.Bir muhabbet kuşunu kedi avlarken kurtardı. Kuşu evine götürüp sahibini bulmak için belediyeden anons yaptırdı. Sonra da sahibine teslim etti. Kadir çok duyarlı bir insandı. Hiçbir güçsüze sırtını dönüp gitmezdi. O gün de sırtını dönüp gitmedi ve güçsüzün yanında oldu."'KADİR, BÜTÜN KADINLAR ADINA ANLAMLI BİR DAVRANIŞTI BULUNDU'

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Selin Güler, Kadir Şeker'in sürekli kitap okuduğunu, tutuklandıktan sonra da kitap istediğini belirtti. Güler, "Kadir sürekli kitap okurdu. Onun sayesinde ben de çok kitap okudum. Arkadaşlarıyla kitapları değiştirirdi. Herkese karşı merhametliydi. Çocukluğunda kazları varmış, kesilip yenildiği zaman çok üzülmüş, ağlamış" dedi. Kadir Şeker'in yaptığı davranışın bütün kadınlar için önemli olduğunu ifade eden Güler, "Ben de böyle bir şeye uğrasam ve çevremden geçenler sessiz kalsa çok üzülürdüm. Kadir, sessiz kalamamış. Çok duyarlı bir insan sonuçta. Ülkemizde bu tür şiddet olayları aratarak, devam ettiği için Kadir bütün kadınlar adına anlamlı bir şey yapmış. Gerçekten çok cesaretli ve korkusuzca yaklaşmış. Sonuçta yardım etmek istemiş. Ben o kadının yerinde olsam Kadir'e minnettar kalırdım" diye konuştu.

