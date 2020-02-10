10.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:36

Kadir'in ağabeyi: İkinci bir Emine Bulut olmasın diye tepkisiz kalmadı

KONYA'da parkta Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı çıkan arbedede bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u hatırlatarak, "Kadir parktaki kadının ağlama sesini duyduğunda belki Emine Bulut olayı gibi bir olay yaşanabileceğini düşündü. Kadir bunun tekrar yaşanacağını düşündü ve o duyguyla reaksiyon verdi ve kadının ağlama sesine tepkisiz kalmadı" dedi.

Geçen 5 Şubat'ta parkta kameriye içinde Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale eden; ancak çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker, tutuklandı. Kadir Şeker'in Ankara'da ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencisi ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, kardeşini anlattı. Hidayet Fatih Şeker, kardeşinin üniversite sınavına hazırlandığını Ankara'da bir üniversitede Tıp Fakültesinde okumak istediğini söyledi. Ağabey Şeker, "Babama söz vermişti, doktor olmak istiyordu. Bu acı haberi aldığımızda dünyam başıma yıkıldı. Çünkü kardeşim gerçekten karıncayı incitemeyecek bir insandır. Sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olan, engelli insanlar için kampanya düzenleyen, sokak hayvanları için mama parası toplayan birisiydi. İnsanları ve hayvanları severdi. Babam bize bilgili olmaktan, zorda kalmış insanlara yardım etmekten vicdanlı olmaktan başka bir şey öğretmedi bugüne kadar. Kadir doktor olmak istiyordu. Başka insanların hayatlarını kurtarmak istiyordu. Ama bunu doktor olmadan da başardığını düşünüyorum şu anda" dedi.

'KENDİNİ KORUMAK İÇİN ÇAKI TAŞIYORDU'Hidayet Fatih Şeker , yarıyıl tatili için gittiği Konya'da kardeşiyle görüştüğünü ve bu sırada başına gelen olayı anlattığını söyleyerek, "Kadir eve tramvayla gidiyor. Yolculuk 40 dakika sürüyordu. Bana anlattığına göre tinerciler gözünün önünde bir çocuğu bıçakla, falçatayla sürükleyerek dövmüş, darbetmişler. Çocuk bir şey yapamamış. Bu olayı gördükten sonra kendini korumak için çakı taşıdığını anladım. Kadir o bıçağı kimseye karşı kullanacak birisi değil" dedi.'EMİNE BULUT OLAYI GİBİ BİR OLAY YAŞANACAĞINI DÜŞÜNDÜ'Hidayet Fatih Şeker , Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'u hatırlatarak, "Kadir parktaki kadının ağlama sesini duyduğunda belki Emine Bulut olayı gibi bir olay yaşanabileceğini düşündü. Orada annenin feryadını duymuştuk bütün ülkece. 'Lütfen ölmek istemiyorum' diyordu. Kadir belki bunların tekrar yaşanacağını düşündü ve o duyguyla reaksiyon verdi ve kadının ağlama sesine tepkisiz kalmadı. Orada başka insanlar da yok. Kadını kurtarmak istemiş. Bütün niyeti bu" diye konuştu.Hidayet Fatih Şeker , tek isteğinin adaletin yerini bulması olduğunu söyleyerek, "Adaletin tesis edilmesini istiyorum bir an önce. Kardeşim üniversite sınavına hazırlanıyordu ve sınava az bir süre kalmıştı. Bir maraton içerisindeydi. Bu maratondan alıkonmasın istiyorum. Cezaevinde şu anda. Bir an önce yargılansın ve olay açıklığa kavuşsun istiyorum. Kamu vicdanında rahatlasın istiyorum. Benim istediğim kardeşim için özgürlük" ifadelerini kullandı.

-Hidayet Fatih Şeker iile röp.

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Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA,

Kaynak: DHA