Kadir Has Üniversitesi'nden Türkiye'de Bir İlk!

Wenner Gren Foundation tarafından fonlanan ve bu alanda Türkiye'de bir ilk olan çalıştaya, farklı üniversitelerden 16 uluslararası akademisyen katıldı.

Çalıştay Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Suncem Koçer ve Dr. Burak Özçetin ve Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Ozan Aşık tarafından düzenlendi.

"Türkiye'de Medya Antropolojisi: Kuram, Yöntem ve Yönelimler Çalıştayı"nın ana konuşması Melbourne RMIT University'den Prof. John Postill tarafından yapıldı. Prof. Postill, Medya Antropolojisi alanındaki tarihsel ve kuramsal yaklaşımları özetlediği konuşmasında, Türkiye gibi dinamik coğrafyada, medya çalışmaları açısından öğrenilecek çok şey olduğunu vurguladı.

Araştırmacıların bildirilerini sunduğu oturumlarda Türkiye medyasına dair kültürel bir üretim alanı olarak dizi endüstrisi, Türkiye'de izleyici kavramının ortaya çıkışı, ulus aşırı alanda film yapımı ve dolaşımı, haber medyasının güncel dinamikleri gibi farklı konular masaya yatırıldı. Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer araştırmalar yürüten akademisyenlerin bildirileri ise Türkiye'deki veriler ile karşılaştırma yapmaya olanak sağladı.

Akademik aktarımlar ve tartışmaların yanı sıra çalıştayda iki oturum endüstriden gelen konuşmacılara ayrıldı. Gazeteci Can Ertuna 'Türkiye'de Haber Medyasında Bağlam ve Meseleler' başlıklı oturumda soruları yanıtladı. Yapımcı Yamaç Okur ise 'Türkiye'de Yaratıcı Endüstrilerin Dinamikleri: Diziler' başlıklı oturumda önemli veriler aktardı. Her iki oturumda da akademi ile medya endüstrileri arasında köprüler kurulması ve sağlamlaştırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Çalıştay fikri Türkiye'de medya çalışmaları ve antropoloji disiplinleri içerisinde çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirecek bir platformun ilk adımı olarak ortaya çıktı. Çalıştay ekibi, Türkiye'de medya çalışmaları alanında medya üretim ve tüketim pratiklerine yönelik ilgiyi artırmak ve bu ilgiyi sağlam kuramsal ve yöntemsel bir çerçeveye dayandırmak gerektiği düşüncesinden hareket etti.