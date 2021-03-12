SPOR Kadir Has Stadyumu, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır
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SPOR Kadir Has Stadyumu, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır

12.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:49
SPOR Kadir Has Stadyumu, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır

Stat Müdürü Ali Yılmaz: Maç çok güzel bir zeminde oynanacakİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu, yarın oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır.

Stat Müdürü Ali Yılmaz: Maç çok güzel bir zeminde oynanacak

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu, yarın oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kayserispor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren önemli randevu öncesi stat hazır hale getirildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kadir Has Stadyumu Müdürü Ali Yılmaz, "Stat zemini futbol oynamaya müsait. Şu anki şartlarda ilk 5'e girebilecek durumdadır. Çim yoğunluğumuz yüzde 95'in üzerinde. Bizim stadımızın zemininde sadece açık renkli alanlar var. Bunun nedeni sadece farklı çim tohumuyla alakalı. Bu durumun futbol oynamaya hiçbir engeli yok. Genel anlamda sahamızın durumu iyi. Rutin bakımlarımız, biçme, gübreleme, bunlar programlı biçimde yapılıyor. Hava durumunu yakından takip ediyoruz. Kış aylarında şartlara göre tedbir alıyoruz. Naylon örtümüz var, kar ve yağmurda seriyoruz. Bu sayede sahanın çok fazla yağış almasını engelliyoruz. Ayrıca maç günü naylonun üzerinde kar var ise kürüyoruz. Maç saati yaklaştığında naylonu kaldırıp, son hazırlıkları yapıp, sağlıklı bir şekilde maç oynanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çok soğuk havalarda zemininin don olayından etkilenmemesi içinde beyaz bir örtümüz var, onu seriyoruz. 4 kişiden oluşan tecrübeli bir saha ekibimiz bulunuyor. Programa harfi harfine uyuyoruz. Onlarla birlikte sahanın iyi kalması için başarılı bir şekilde çalıştığımızı düşünüyoruz" dedi.

"MAÇ ÇOK GÜZEL BİR ZEMİNDE OYNANACAK"

Stat Müdürü Ali Yılmaz hava durumuyla ilgili ise "Galatasaray maçı için Meteoroloji ile görüştük. Havanın açık olması bekleniyor. Ona göre de bütün hazırlıklarımızı yaptık. Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç çok güzel bir zeminde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çim denetçisi de geldi. Sahamız hakkında olumlu görüş bildirdiler ve raporlarını sundular" ifadelerini kullandı.

SPOR Kadir Has Stadyumu, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır
SPOR Kadir Has Stadyumu, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır
SPOR Kadir Has Stadyumu, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır
SPOR Kadir Has Stadyumu, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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