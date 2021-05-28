Kadir Has Stadı'na sponsor aranıyor
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Kadir Has Stadı'na sponsor aranıyor

Kadir Has Stadı'na sponsor aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Ligde mücadele eden Kayserispor'un iç saha maçlarını oynadığı Kadir Has Stadı'na sponsor arayışı başladı.

Süper Ligde mücadele eden Kayserispor'un iç saha maçlarını oynadığı Kadir Has Stadı'na sponsor arayışı başladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'a ekonomik destek olması adına iç saha maçların oynandığı Kadir Has Stadı'na sponsor aranıyor. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yeni sezon öncesinde kulüpte ekonomik sıkıntının olduğunu ifade ederek, kulübe ekonomik getiri sağlamak adına bir takım girişimlerde bulunduklarını söyledi. Mustafa Tokgöz, bunlardan birisinin de Kayserispor'un iç saha maçlarını oynadığı Kadir Has Stadı'nın olduğuna dikkat çekerek, "Stat ismine sponsor bulmak istiyoruz. Bununla ilgili bazı reklam organizatörlerine bilgi verdik. Teklif alınmasını istedik. Stat ismi için en iyi teklifi verecek firma ile anlaşma yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kayserispor'un transfer dönemini ve lig önceki hazırlık evresini sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için ekonomik destek bulmak zorunda olduklarına işaret eden Tokgöz, Kayserili sanayici ve işadamlarına çağrıda bulunarak "Kayserispor hepimizin. Kayseri'mizin en değerli ögelerinden birisidir. Hep beraber bu değerimize sahip çıkmalıyız" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Kadir Has Stadı'na sponsor aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kadir Has Stadı'na sponsor aranıyor - Haberler Spor
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