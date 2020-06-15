Kadir Has Stadı 97 gün sonra kapılarını açacak
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Kadir Has Stadı 97 gün sonra kapılarını açacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ertelenen liglerin yeniden başlamasıyla beraber Kadir Has Stadı'nda 97 gün sonra ilk lig maçı oynanacak.

Kadir Has Stadı 97 gün sonra kapılarını açacak
15.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:42

Korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ertelenen liglerin yeniden başlamasıyla beraber Kadir Has Stadı'nda 97 gün sonra ilk lig maçı oynanacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında tedbirlerin artırıldığı statta, hazırlıklar tamamlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta liglerin ertelenmesi ile beraber sessizliğe bürünen 32 bin 864 kişilik Kadir Has Stadı'nda liglerin yeniden başlamasıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor. Son lig maçında 15 Mart'ta Kayserispor-Malatyaspor maçına ev sahipliği yapan stat, 97 gün sonra Gençlerbirliği maçıyla beraber futbol müsabakasına ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Kadir Has Stadı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında da önlemler alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, İhlas haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Gönlümüz isterdi ki tribünlerimiz dolu olsun, hep birlikte futbol coşkusunu hissedelim ama bilindiği üzere tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor, bunlara uymamız gerekiyor. Biz bu sürede ne yapmış olduk, fiziki ortamlarımızı güçlendirmiş olduk. Yoğun bir sezon geçirdik. Bu yoğun sezonda iklimden dolayı Orta Anadolu'da zemin sahalar fazla yıpranıyor. Bizler bu eksikliklerimizi tamamladık, ara ekimlerimiz gerçekleştirdik, gübrelememizi, tohumlamamızı yaptık, sahayı uygun bir hale getirdik" dedi.

Kadir Has Stadı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgiler veren Somtaş, "Maçların başlaması ile bilim kurulunun önerileri, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve bunun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize göndermiş olduğu güvenlik, sağlık tedbirlerini adım adım uyguluyoruz. Türkiye'deki ilk modern statlardan birisi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu. Fiziki koşullarımız yeterince elverişli. 220 kişilik basın tribünümüz mevcut. Oturma düzenini çaprazlı ve 3'er boşluklu şekilde düzenliyoruz. Tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacağı için takım yöneticileri gibi belirli kişilerin sahaya girmesi ancak söz konusu oluyor. Batı tribünü diye bilinen kısımda bizim soyunma odalarının hemen önündeki ve yedek kulübelerinin hemen arkasındaki tribünde sadece kulüp ile alakası olan soyunma odasından çıkıp saha kenarında durabilecek kişilerin oturma düzeni olacak ve bunlarda tribünlerde oturabilecek. Yedek oyuncularımız ise yedek kulübesinde tek sıra halinde, sosyal mesafeyi koruyarak onları burada maç izlemeye davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARDA SAHA KOMİSERİ YER ALMAYACAK"

Somtaş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Oyuncu değiştirme hakkı 5'e çıktı. 3 oyuncu normal zaman diliminde, 2 oyuncu devre arasında değiştirme hakkı var. Bekleyecek oyuncularımız saha kenarında dizilecek koltuklarda maçı takip edecek. Tribünlerin etrafında 20 metre boşluklar ile dezenfektanları, antiseptikleri yerleştireceğiz. Bu süreçte saha komiseri yer almayacak. İlk defa uygulanan durum bu. Oyuncu değiştirme tabelasını bile biz sadece 4. Hakeme teslim edeceğiz dezenfekte edilmiş şekilde, sadece o dokunacak başka kimse dokunmayacak. Çok şükür hazırız şu anda. Maçta bir günde önce ve maç günü kullanılacak kapalı alan ve açık alanların tamamı dezenfekte ediliyor. Biz stadı iyileştirme çalışmaları yaparken zaten bütün bakımlarını gerçekleştirdik. Maç günü ve bir saat öncesinde yine bütün hazırlıklarımızı tamamlayıp futbolcularımızı bekliyor olacağız."

(Ali Göç - Mehmet Turan Bozdemir/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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