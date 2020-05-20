Kadir Gecesinde eller bu kez açık havada semaya kalktı
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Kadir Gecesinde eller bu kez açık havada semaya kalktı

Kadir Gecesinde eller bu kez açık havada semaya kalktı Covid-19'dan hayatını kaybedenler için dualar edildi Kırıkkale'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, korona virüsten hayatını kaybedenler ve bu salgından etkilenenlerin biran önce şifa bulması için Kur'an-ı Kerim okunup,...

Kadir Gecesinde eller bu kez açık havada semaya kalktı
20.05.2020 01:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:40

Kadir Gecesinde eller bu kez açık havada semaya kalktı

Covid-19'dan hayatını kaybedenler için dualar edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, korona virüsten hayatını kaybedenler ve bu salgından etkilenenlerin biran önce şifa bulması için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca, Kadir Gecesi dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Salgından dolayı tedbir amaçlı geçici olarak ibadethanelerin kapalı olması nedeniyle etkinlik açık havada yapıldı. Büyük şehir parkında "sosyal mesafe" kurallarına da uyarak bir araya gelen vatandaşlar, korona virüs salgınından hayatını kaybedenler ve bu salgından etkilenenler için okunan Kur-an-ı Kerimi dinleyip, dualar etti.

"Milletimizde devletimizin almış olduğu bu kurallara uyuyor"

Burada düzenlenenin programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulun AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Bugün bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini idrak ediyoruz. 19 Mayıs ile çakıştı ve iki güzel duyguyu bir arada yaşıyoruz. Biraz buruğuz tabi. Ramazan ayında camileri doldurarak bir teravih namazı kılamadık. Allah bu mübarek Kadir Gecesinde inşallah affettiği kullar içerisinde dahil eder. Biz rabbimize dua ediyoruz bu salgın hastalıktan kurtulmak için. Devletimiz fiili duayı gerçekleştiriyor çok güçlü bir şekilde. Bu virüsle mücadele konusunda her türlü tedbiri alıyor. Milletimizde devletimizin almış olduğu bu kurallara uyuyor. İnşallah en kısa zamanda bayramdan sonra ümit ediyoruz, dua ediyoruz, inşallah normal hayatı bize bahşedecek. Bu salgın hastalıktan hayatını kaybeden binlerce insanımız oldu. Allah'tan onlara rahmet diliyoruz. Ailelerine sabrı cemiller diliyoruz" dedi.

Dağdelen, "Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mübarek gecenin hürmetine Allah ülkemize, milletimize ve devletimize birlik, beraberlik, bolluk, bereket versin inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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