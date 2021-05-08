Kadir gecesinde dileklerin kabulü için dualar, Kadir gecesinde edilecek dualar: Peygamber Efendimiz'in duası!

Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an'ı Kerim'de geçen Kadir gecesinde okunacak dualar araştırılıyor. Mübarek gecede Hz. Muhammed'e (s.a.v), Allah (c.c) tarafından Cebrail aracılığı ile Kur'an'ı Kerim indirilmeye başladı. Dualar ve ibadetlerle geçen Kadir Gecesi hangi dualar edilir? Kadir Gecesi hangi gün? İşte Kadir gecesi duası...

Kadir gecesi duası, mübarek on bir ayın sultanı Ramazan'da idrak edilen Kadir Gecesi'nde okumak için araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadir gecesinin kesin olarak hangi gün olduğu bilinmiyor. 2021 yılında 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi'dir. Kadir gecesi duası etmek isteyen müslümanlar bu geceyi heyecanla beklemekte.Kadir Gecesi, Kur'an'da açık bir şekilde belirtilmiş ve güneşin doğumuna kadar tüm gecenin esenlik dolu olduğu ifade edilmiştir. ''Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.'' şeklinde Kur'an'da geçen Kadir Gecesi, tüm Müslüman aleminin kutsal günlerindendir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an'ın Cebrail (as) aracılığı ile Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilmeye başlandığı en mübarek zaman olarak bilinen Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. Bu yıl 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

Bol bol duaların edildiği, namazların kılındığı, ibadetlerin misliyle yerine getirilmeye çalışıldığı Kadir Gecesi'ne özel bir ibadet yoktur.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ DUASI

Allah'ın (c.c) isminin bolca zikredildiği, Müminlerin yardımlaştığı, ellerin semaya açıldığı Kadir Gecesi, nurlarla geçer. Hz. Peygamber'in o gece her zamandan daha çok ibadet ettiği söylenmiştir. Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed (s.a.v) şu şekilde dua edilmesini önermiştir:

Okunuşu: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni."

- "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu.

Hazret-i Âişe (r.a.) ilettiği Peygamberimiz (asm)'in Kadir gecesi duası....

Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?' Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam;

"Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin.' buyurdu.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Senede bir kere denk gelen, Kuran'da ayetlerle, Peygamber Efendimiz tarafında hadislerle hususi olarak üzerinde durulan Kadir Gecesi, mümkün olduğunda iyi değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimidir. Rahmetin sağnak sağnak üzerimize yağdığı, af kapılarının ardına kadar açıldığı ve duaların geri çevrilmediği Kadir Gecesi'nde başlıca yapılabilecek ibadetler şu şekildedir;

Süfyan-ı Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir.

1- Dua Etmek

2- Kaza Ve Kadir Gecesi Namazı Kılmak

3- Kur'an-ı Kerîm Okumak

4- Tevbe İstiğfar Etmek

5- Peygamber Efendimize Salat-u Selam Getirmek

6- Hamd Etmek Ve Şükür Halinde Bulunmak

7- Allah'ı Çokça Zikretmek

8- Sadaka Vermek

KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde Peygamberimizi şöyle buyuruyor: "Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)