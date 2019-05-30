Kadir Gecesi yapılacak ibadetler: Tevbe istiğfar nasıl yapılır?

2019 Kadir Gecesi, 31 Mayıs Cuma akşamını 1 Haziran Cumartesi gününe bağlayan geceye denk gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, Kadir suresinde belirtildiği gibi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, inananlar tarafından azami şekilde değerlendirilmek isteniyor. Bu yüzden Kadir Gecesi duası nedir, Kadir Gecesi okunacak dua hangisidir aramaları yapılıyor. Kadir Gecesi yapılacak ibadetlerin başında gelen Kadir Gecesi duasına dair detaylar haberimizde.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Senede bir kere denk gelen, Kuran'da ayetlerle, Peygamber Efendimiz tarafında hadislerle hususi olarak üzerinde durulan Kadir Gecesi, mümkün olduğunda iyi değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimidir. Rahmetin sağnak sağnak üzerimize yağdığı, af kapılarının ardına kadar açıldığı ve duaların geri çevrilmediği Kadir Gecesi'nde başlıca yapılabilecek ibadetler şu şekildedir;

1- Dua Etmek

2- Kaza Ve Kadir Gecesi Namazı Kılmak

3- Kur'an-ı Kerîm Okumak

4- Tevbe İstiğfar Etmek

5- Peygamber Efendimize Salat-u Selam Getirmek

6- Hamd Etmek Ve Şükür Halinde Bulunmak

7- Allah'ı Çokça Zikretmek

8- Sadaka Vermek

TEVBE İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

Allah, kul hakkı dışında kendisine şirk koşanlarını affetmeyeceğini buyurmuştur. Bunun dışındaki günahların tekrarlanmaması durumda af olacağına işaret edilmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, günde 70 kere istiğfar edermiş. Buna binaen bizim de hergün en az 70 kere tevbe istiğfar etmemiz gerekir. Peki bunu nasıl yaparız?

Tövbe etmek için öncelikle aşağıdakileri yapmak gerekir;

1. Allah'a karşı günah işlediğini bilerek, bu günahtan dolayı Allah'a sığınmak ve pişman olmak.

2. Bu suçu işlediği için üzülmek, Yaratıcıya karşı böyle bir günah işlediğinden dolayı vicdanen rahatsız olmak.

3. Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair kesin bir karar içerisinde olmak.

4. Kul hakkını ilgilendiriyorsa onunla helalleşmek.

Tevbe istiğfar duaları, anlamıyla günahlarımızın kusurlarımızın affı için Allah'a yakarıştır. Bu yüzden bu duayı ederken günah ve kusurlarımız için pişmanlık duyarak üzülerek samimi bir şekilde yapılması gerekir. Peygamber Efendimiz (SAV) bir Hadis-i şerifte, "İstiğfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır" diye buyurarak istiğfar etmenin önemine işaret etmiştir. Âyet ve hadîslerde dua teşvik edilmiştir: "Rabbiniz, şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)" (Mü'minûn, 23/60).

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

HADİSLERLE TEVBE İSTİĞFARIN ÖNEMİ

Hadis-i şerifte, "Her namazdan sonra, üç kere "Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" okuyanın bütün günahları affolur" buyuruldu.

Anlamı ise "Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim." demektir.

İstiğfârlardan en bilineni, Peygamberimizin bildirdiği, "Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî" şeklinde yapılanıdır.