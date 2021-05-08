Kadir Gecesi yapılacak ibadetler: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

İslam alemi tarafından yıl boyunca beklenen Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi gecesi ihya edilecek. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kuran-ı Kerim'de beyan edilen Kadir Gecesi yapılacak ibadetler inananlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi hangi dua okunmalı?

2021Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi akşamını 9 Mayıs Pazar gününe bağlayan geceye denk gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, Kadir suresinde belirtildiği gibi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, inananlar tarafından azami şekilde değerlendirilmek isteniyor. Bu yüzden Kadir Gecesi duası nedir, Kadir Gecesi okunacak dua hangisidir aramaları yapılıyor. Kadir Gecesi yapılacak ibadetlerin başında gelen Kadir Gecesi duasına dair detaylar haberimizde.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Senede bir kere denk gelen, Kuran'da ayetlerle, Peygamber Efendimiz tarafında hadislerle hususi olarak üzerinde durulan Kadir Gecesi, mümkün olduğunda iyi değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimidir. Rahmetin sağnak sağnak üzerimize yağdığı, af kapılarının ardına kadar açıldığı ve duaların geri çevrilmediği Kadir Gecesi'nde başlıca yapılabilecek ibadetler şu şekildedir;

1- Dua Etmek

2- Kaza Ve Kadir Gecesi Namazı Kılmak

3- Kur'an-ı Kerîm Okumak

4- Tevbe İstiğfar Etmek

5- Peygamber Efendimize Salat-u Selam Getirmek

6- Hamd Etmek Ve Şükür Halinde Bulunmak

7- Allah'ı Çokça Zikretmek

8- Sadaka Vermek

KADİR GECESİ DUASI

Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde Peygamberimizi şöyle buyuruyor: "Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

KADİR GECESİ HANGİ DUA OKUNMALI?

Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde Peygamberimizi şöyle buyuruyor: "Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?

Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a; (r.a.) İbn Mes'ud'un, (r.a.) 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır'" (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179).

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.