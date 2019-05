Kadir Gecesi yapılacak ibadetler: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

2019 Kadir Gecesi, 31 Mayıs Cuma akşamını 1 Haziran Cumartesi gününe bağlayan geceye denk gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, Kadir suresinde belirtildiği gibi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, inananlar tarafından azami şekilde değerlendirilmek isteniyor. Bu yüzden Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır aramaları yapılıyor. Kadir Gecesi yapılacak ibadetlerin başında gelen Kadir Gecesi namazına dair detaylar haberimizde.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

1- Dua Etmek

2- Kaza Ve Kadir Gecesi Namazı Kılmak

3- Kur'an-ı Kerîm Okumak

4- Tevbe İstiğfar Etmek

5- Peygamber Efendimize Salat-u Selam Getirmek

6- Hamd Etmek Ve Şükür Halinde Bulunmak

7- Allah'ı Çokça Zikretmek

8- Sadaka Vermek

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Hz. Aişe (ra) annemiz, Resulullah'ın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet eder;

"Her kim kadir gecesini ihya eder; içinde iki rekât namaz kılar, bu gecede istiğfar ederse, Allah-u Teala kendisini bağışlar. Allah'ın rahmetine dalar, Cebrail (as) kendisini kanatları ile sıvazlar. Cebrail (as) kanatları ile kimi sıvazlarsa o kişi cennete girer." (İmam Gazali - Kalplerin Keşfi)

Bu gece dört rekat Kadir Gecesi namazı kılınır:

1'inci rekatte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

2'nci rekatte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf,

3'üncü rekatte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

4'üncü rekatte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra:

• 1 defa, "Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd."

• 100 "Elem neşrah leke..." sûresi,

• 100 "İnnâ enzelnâhü..." sûresi,

• 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği "Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî" duâsı okunur ve duâ edilir.

Kadir Gecesi kılabileceğiniz başta teşbih namazı olmak üzere nafile namazlara dair detayları aşağıdaki ilgili haberde bulabilirsiniz.