Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak Adıyaman'da kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıklara yapılan ziyaret korona virüs nedeniyle yasaklandı.

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak
18.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:24

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak

ADIYAMAN - Adıyaman'da kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıklara yapılan ziyaret korona virüs nedeniyle yasaklandı.

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretini yasakladı. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı süresince mezarlıklar ziyaret edilemeyecek. Mezarlık girişine yasak ile ilgili afiş asılırken, zabıta ekipleri mezarlık girişinde bekliyor.

Kurul kararında, "İlimiz genelinde korona virüs salgınının yayılmasını kontrol altına almak amacıyla Kadir Gecesi (19 Mayıs 2020) günü, Ramazan Bayramı Arifesi (23 Mayıs 2020) günü ve Bayram ( 24-25-26 Mayıs 2020 ) günlerinde tüm vatandaşlarımızın sosyal mesafe ihlalinin önüne geçilmesi için mezarlık ziyaretlerinin ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Alınan bu kararı mezarlıkta duyan Abdullah Töken isimli vatandaş kararı olumlu karşılayarak, salgının yayılmaması için bu kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi.

Yeni Mezarlık Cami İmamı Tahir Durmuş ise, mezarlığı ziyaret edecek kişilerin evlerinde dua etmelerini isteyerek, "Korona virüsten dolayı hiç kimsenin buraya gelmemesi gerekiyor. Çünkü cenazelerin çoğu mezarlığa hastaneden geliyor. Yakınları hastane ortamından geliyor. Sosyal mesafenin korunması ve evde kalınması çok önemlidir. Vatandaşlarımız evde de dua etseler, vefat eden yakınlarına evde Kur'an okusalar daha faydalı olurlar. Buraya gelmelerine gerek yok. İlla ki mezarlıkta dua etmek gerekmiyor. Bu bir gelenektir zaten. Evde dua edildiği zaman Rabbim ordan da kabul eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti Haber
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Haber
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Neva Sinem Kobal Michael Jackson Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Hasan Şaş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 13:24:51. #1.15#
title