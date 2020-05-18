Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak
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Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak

Adıyaman'da kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıklara yapılan ziyaret korona virüs nedeniyle yasaklandı.

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak
18.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:01

Adıyaman'da kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıklara yapılan ziyaret korona virüs nedeniyle yasaklandı.

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretini yasakladı. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı süresince mezarlıklar ziyaret edilemeyecek. Mezarlık girişine yasak ile ilgili afiş asılırken, zabıta ekipleri mezarlık girişinde bekliyor.

Kurul kararında, "İlimiz genelinde korona virüs salgınının yayılmasını kontrol altına almak amacıyla Kadir Gecesi (19 Mayıs 2020) günü, Ramazan Bayramı Arifesi (23 Mayıs 2020) günü ve Bayram (24-25-26 Mayıs 2020) günlerinde tüm vatandaşlarımızın sosyal mesafe ihlalinin önüne geçilmesi için mezarlık ziyaretlerinin ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Alınan bu kararı mezarlıkta duyan Abdullah Töken isimli vatandaş kararı olumlu karşılayarak, salgının yayılmaması için bu kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi.

Yeni Mezarlık Cami İmamı Tahir Durmuş ise mezarlığı ziyaret edecek kişilerin evlerinde dua etmelerini isteyerek, "Korona virüsten dolayı hiç kimsenin buraya gelmemesi gerekiyor. Çünkü cenazelerin çoğu mezarlığa hastaneden geliyor. Yakınları hastane ortamından geliyor. Sosyal mesafenin korunması ve evde kalınması çok önemlidir. Vatandaşlarımız evde de dua etseler, vefat eden yakınlarına evde Kur'an okusalar daha faydalı olurlar. Buraya gelmelerine gerek yok. İlla ki mezarlıkta dua etmek gerekmiyor. Bu bir gelenektir zaten. Evde dua edildiği zaman Rabbim oradan da kabul eder" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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