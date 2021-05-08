Kadir Gecesi TV programları - 8 Mayıs yayın akışı: Televizyonda bugün hangi kandil programları var?

Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Kadir Gecesi'ne özel programlar araştırılıyor. Vatandaşlar Kadir Gecesi TV programları ve tvde izlenebilecek kandil programlarını merak ediyor. İşte 8 Mayıs Kadir Gecesi yayın akışlarında yer alan Kadir Gecesi TV programları... Televizyonda yer alan kandil programları neler?

Kadir Gecesi'ni koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde geçirecek olan vatandaşlar, hocaların da sohbetlerini dinlemek istiyor. Bu kapsamda Kadir Gecesi TV programları pek çok kanalda ekranlara gelecek. Televizyonda bugün hangi kandil programları var? Kanalların listesi...

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilere göre,

Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesin önemli kılan ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Kadir gecesinin zamanıKadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.

KADİR GECESİ TV PROGRAMLARI

Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel

TRT1 Kadir Gecesi Özel

M. Fatih Çıtlak ile Kadir Gecesi Özel

TELEVİZYONDA BUGÜN HANGİ KANDİL PROGRAMLARI VAR?