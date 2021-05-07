Kadir Gecesi programı şehrin her noktasından dinlenebilecek
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Kadir Gecesi programı şehrin her noktasından dinlenebilecek

Kadir Gecesi programı şehrin her noktasından dinlenebilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi, 8 Mayıs Cumartesi idrak edilecek Kadir Gecesi için özel program hazırladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi, 8 Mayıs Cumartesi idrak edilecek Kadir Gecesi için özel program hazırladı. Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenecek Kadir Gecesi Mevlid Programı, saat 22.00'de başlayacak ve şehrin 20 ayrı tepe noktasına kurulacak hoparlör sisteminden takip edilebilecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Kadir Gecesi için özel bir hazırlık yaptı. 8 Mayıs Cumartesi günü, Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü ve İlçe Müftlülüğü işbirliğinde yatsı namazı sonrası Mevlid Programı düzenlenecek. Saat 22.00'de başlayacak program, şehrin 20 aynı noktasına kurulan hoparlörlerden dinlenebilecek.

Belediye avlusunda bir araya gelecek olan din görevlilerinin Yasin-i Şerif Tilaveti, Mevlid-i Nebi ve İlahi programı belediyenin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Saat 22: 00'de sunum ile başlayacak Kadir Gecesi Programında ilk olarak Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Dr. Metin Avcı tarafından Kadir Gecesi Konuşması yapılacak.

Daha sonra Kdz. Ereğli Müftülüğü Din Görevlileri tarafından Yasin- i Şerif Tilaveti yapılarak, ilahiler okunacak.

Kadir Gecesi özel programının son bölümünde Kdz. Ereğli İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü tarafından Kadir Gecesi Duası yapılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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