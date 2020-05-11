Kadir gecesi ne zaman? Ramazan ayı Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinin önemi nedir? Kadir gecesi hangi gün? 2020 ramazan ayı kadir gecesi!
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Kadir gecesi ne zaman? Ramazan ayı Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinin önemi nedir? Kadir gecesi hangi gün? 2020 ramazan ayı kadir gecesi!

Kadir gecesi Ramazan ayının en kutsal ve özel günüdür. Bu mübarek gün bu yılki Ramazan ayı içerisinde hangi gün olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Kadir gecesi ne zaman? 2020 Kadir gecesi hangi gün? Ramazan ayı Kadir gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir gecesinin önemi nedir? Soruların yanıtı haberimizde.

Kadir gecesi ne zaman? Ramazan ayı Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinin önemi nedir? Kadir gecesi hangi gün? 2020 ramazan ayı kadir gecesi!
11.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:45

Kadir gecesi Ramazan ayının en kutsal ve mübarek gecesi olarak kabul edilir. İslam geleneğinde yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi özel bir yere sahiptir. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Kadir gecesi hangi gün herkes tarafından merak ediliyor. En hayırlı gün Kadir gecesi ne zaman ve önemi nedir haberimizde.

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. gecesi İslam dünyasında ve geleneğinde Kadir Gecesi olarak bilinir ve anılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvim ve programına göre İslam aleminin kutsal gecesi olan ve kuranın indirildiği ay olarak kabul edilenKadir Gecesi bu yıl, 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak edilecek.

Ellerin semaya yükseldiği ve tüm duaların kabul edildiği Kadir gecesi yaklaştı. İslam aleminin heyecanla beklediği Kadir gecesi anlam ve önemi nedir? Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılır? Kadir gecesi Ramazan ayının kaçıncı günü?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün? Ramazan ayı Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinin önemi nedir? 2020 kadir gecesi!

Kadir gecesi ne zaman? Ramazan ayı Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinin önemi nedir? Kadir gecesi hangi gün? 2020 ramazan ayı kadir gecesi!
KADİR GECESİ 2020 NE ZAMAN

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Kadir, kelime anlamı olarak; hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelirken, dini olarak "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak anılır. Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu geceyi anlatır. Bu sürede Allah (cc) şöyle buyurdu: "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." Bu gece edilen dualar, kılınan namazlar kabul edilir.

KADİR GECESİNDE HANGİ DUALAR EDİLİR?

Kadir gecesini tüm İslam alemi; namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua ederek geçirmeli. Namaz borcu olanların, nafile namazından önce en az beş vakit namazı kaza yapmalı, borcu olmayanlar ise nafile namazını kılmalı.

Kadir Gecesi'ne özel okunacak bir dua yoktur ancak Peygamber Efendimiz : "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini bir Hadis-i Şerif'inde önermiştir.

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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