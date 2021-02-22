Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ne demek? 2021 Kadir Gecesi tarihi! İstiğfar duası!
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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ne demek? 2021 Kadir Gecesi tarihi! İstiğfar duası!

22.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:51
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ne demek? 2021 Kadir Gecesi tarihi! İstiğfar duası!

İslam alemi için büyük öneme sahip Kadir Gecesi okunacak dualar! Kadir Gecesi Nafile namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ne demek? 2021 Kadir Gecesi tarihi!

İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ne demek? 2021 Kadir Gecesi tarihi!

KADİR GECESİ NE DEMEK?

Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR

İSTİĞFAR DUASI

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

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