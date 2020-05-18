Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi 2020
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi 2020

Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an'ı Kerim'de geçen Kadir Gecesi geldi! Hz. Muhammed'e (s.a.v), Allah (c.c) tarafından Cebrail aracılığı ile Kur'an'ı Kerim indirilmeye başladı. Dualar ve ibadetlerle geçen Kadir Gecesi hangi dualar edilir? Kadir Gecesi hangi gün? İşte detaylar...

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi 2020
18.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:53

Mübarek on bir ayın sultanı Ramazan'da idrak edilen Kadir Gecesi'nin kesin olarak hangi gün olduğu bilinmiyor. 2020 yılında 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi, Kur'an'da açık bir şekilde belirtilmiş ve güneşin doğumuna kadar tüm gecenin esenlik dolu olduğu ifade edilmiştir. ''Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.'' şeklinde Kur'an'da geçen Kadir Gecesi, tüm Müslüman aleminin kutsal günlerindendir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an'ın Cebrail (as) aracılığı ile Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilmeye başlandığı en mübarek zaman olarak bilinen Kadir Gecesi, 2020 yılında 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi 2020

Bol bol duaların edildiği, namazların kılındığı, ibadetlerin misliyle yerine getirilmeye çalışıldığı Kadir Gecesi'ne özel bir ibadet yoktur.

KADİR GECESİ DUASI

Allah'ın (c.c) isminin bolca zikredildiği, Müminlerin yardımlaştığı, ellerin semaya açıldığı Kadir Gecesi, nurlarla geçer. Hz. Peygamber'in o gece her zamandan daha çok ibadet ettiği söylenmiştir. Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed (s.a.v) şu şekilde dua edilmesini önermiştir:

Okunuşu: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni."

- "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak Haber
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Instagram Ramazan Bayramı
Şu an buradasınız: Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi 2020 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 20:53:45. #1.15#
title