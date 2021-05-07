Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? 2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi tarihi 2021, Ramazan ayının son günlerine yaklaşılan şu günlerde merakla aranıyor. Kadir Gecesi'ne adım adım yaklaşılıyor. Kadir Gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Kuran-ı Kerim'in indiği gece olarak biliniyor. Bu önemli geceye yaklaşırken bu sene hangi güne denk geldiği ise İslam alemi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında 2021? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı?

Kadir Gecesi tarihi 2021, Ramazan ayının son günlerine yaklaşılan şu günlerde merakla aranıyor. Kadir Gecesi'ne adım adım yaklaşılıyor. Kadir Gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Kuran-ı Kerim'in indiği gece olarak biliniyor. Bu önemli geceye yaklaşırken bu sene hangi güne denk geldiği ise İslam alemi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında 2021? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? 2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2021?

Kadir Gecesi'ne kısa bir süre kaldı. İslam alemi için önemli olan Kadir Gecesi bu sene 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Birçok kaynakta Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bazı neşriyatlarda bu liste türlü ibadetlerle çeşitlendirilmektedir. Temel olarak Kadir Gecesi'ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur'ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.

KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?

Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a; (r.a.) İbn Mes'ud'un, (r.a.) 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır'" (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179).Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir. haberler.com