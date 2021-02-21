Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Mübarek Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
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Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Mübarek Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

21.02.2021 20:14 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:18
Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Mübarek Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Rahmet ve bereket ayı ramazanın başlamasına kısa bir süre kalmasıyla, Kur'an-ı Kerim'de 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu merak konusu oldu. 2021 Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceğini merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman 2021?

Tüm Müslümanlar için oldukça önemli günlerden birisi olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 yılı dini günler takvimine göre, İslam aleminin en kutsal gecelerinden olan Kadir Gecesi bu yıl mayıs ayında ibadet ve dualarla idrak edilecek. İşte, 2021 Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2021?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

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