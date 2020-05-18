Kadir Gecesi'ne doğru Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu gecenin insanlığın sağlık ve huzuruna vesile olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu gecenin insanlığın sağlık ve huzuruna vesile olması temennisinde bulundu.

Kadir Gecesi'nin ömre bedel bir gece olduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Rabbimizin rahmetiyle yeryüzünü kuşattığı bu gecede tüm insanların gönüllerinin aydınlanmasını diliyorum. Bu gecede bir muhasebe yapma ve geçmiş günahlarımızın silinmesine vesile olacak bir hayata yönelme fırsatı vardır. Mübarek Kadir Gecesi, bireyler için de toplumlar için de önemlidir ve özeldir. Bugün bir virüs çıkmış ve güçlü, güçsüz, zengin, fakir ayrımı yapmadan tüm insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Dolayısıyla insanlık güç birliği yaparak birbiriyle değil, hastalıkla, yoksullukla, açlıkla mücadele etmelidir."

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise yayımladığı mesajda, mağfiret ve arınma gecesi olan, bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Bu gece, inananlara Rabbimizin bir ikramıdır" ifadesini kullanan Çopuroğlu, şöyle devam etti:

"Kadir Gecesi Kur'an'ı öğrenme ve Rasulullah'ı tanıma, Kur'an'ın fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi olarak kabul edilmelidir. Bu geceyi ibadet ve dua ederek, en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. Bu itibarla, başta milletimizin olmak üzere gönül coğrafyamızın, bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecelerini en güzel duygularla tebrik ediyorum."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da mesajında Kadir Gecesi'nin islam alemi ve insanlık için sevgi, hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise yayımladığı mesajda tüm İslam aleminin, Kayserililerin ve üyelerini gecesini kutladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da mesajında, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde gönüllerin huzur bulmasını ve günahların bağışlanmasını diledi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da tüm Türk dünyası ve İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni kutladı.

Kaynak: AA