Kadir Gecesi'ne doğru

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, bir yandan on bir ayın sultanı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek ramazan ayının sonuna yaklaşmanın üzüntüsünü yaşarken, diğer yandan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinç ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Hazreti Muhammed'in "Kim Kadir Gecesi'ni faziletine inanarak ve mükafatını da Cenabı Allah'tan umarak ihya ederse o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." sözlerini hatırlatan Gül, şöyle devam etti:

"Bu geceye Kadir denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Kadir Gecesi'ni bu derece değerli kılan en önemli sebep de Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun daha da artması için yüce Allah'ın bizlere sunduğu eşsiz fırsatlardan biridir."

Bu mübarek gecedeki manevi atmosferin bugün olduğu gibi yarın da aynı duygularla devam etmesi, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevginin, saygının, hoşgörünün hakim kılınmasını sağlayarak yetimlere, kimsesizlere, fakir ve düşkünlere yardımda bulunulması gerektiğini aktaran Gül, "Elimizi ve gönlümüzü uzanabildiğimiz herkese açmalıyız." ifadesini kullandı.

İnananların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Gül, yüce Allah'tan herkesi barış ve huzur içinde Ramazan Bayramı'na eriştirmesini diledi.

Kaynak: AA