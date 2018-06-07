Kadir Gecesi'nde "Seccadenle Gel" Programı

Samsun'da her yıl İlkadım Belediyesi ve İlçe Müftülüğünce düzenlenen, "Seccadenle Gel" programı, Kadir Gecesi'nde tekrar gerçekleştirilecek.

Her yıl Kadir Gecesi'nde gerçekleştirilen "Seccadenle Gel" programı, bu yıl da Samsunluları Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya getirecek. Akşam namazı sonrasında başlayacak olan programda, çifte ezan, enderun usulü teravih, Kur'an ziyafetleri ve ilahiler, Sakal-ı Şerif ziyareti ve İlkadım Belediyesi tarafından ücretsiz ikramlar yer alacak.

Başkan Tok Samsunluları davet etti

Kadir Gecesi düzenlenecek olan "Seccadenle Gel" etkinliğine tüm Samsunluları davet eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Ramazan ayının son günlerini ilk günkü heyecanla geçiriyoruz. İlk günden bu yana halkımızla birlikte aynı sofralarda aynı lokmayı paylaştık. Sadece ilk gün kendi ailelerimiz ile bir araya geldik. Ramazan'ın ikinci gününden itibaren komşu iftarlarımız kapsamında mahallelerimizde halkımız ile buluştuk, sohbet ettik dertleştik. Ramazan ayının güzellikleri hep birlikte yaşadık. 3 yıldır Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediğimiz, on binlerce vatandaşımızın aynı safta teravih namazını kıldığı 'Seccadenle Gel' kadir gecesi özel etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz. 3 yıl önce Samsun'da bir ilke imza atarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimiz büyük ilgi görüyor. Gerek düzenlenen ramazan etkinlikleri ile gerek komşu iftar programları ile İlkadım'da Ramazan doyumsuz geçiyor. 10 Haziran Pazar Kadir Gecesi etkinlikleri kapsamında İlkadım Belediyesi olarak yine Samsunlulara unutamayacakları bir gece yaşatacağız. Birbirinden değerli hocalarımızın katılımlarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan Kadir Gecesi özel programına tüm halkımızı davet ediyorum. Unutulmayacak olan böylesi özel bir gecenin halkımız tarafından kaçırılmamasını önemle belirtiyorum. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni kutluyorum" dedi.

Kadir Gecesi özel program 10 Haziran Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek. - SAMSUN