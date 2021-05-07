Kadir Gecesi'nde okunacak dualar! Kadir Gecesi yapılacak çok önemli bir dua! Kadir Gecesi duaları nelerdir?

Kadir Gecesi'nde okunacak çok önemli dualar vardır. Kadir Gecesi'nde namaz kılmak, ibadet yapmak ve dua etmek oldukça sevaptır. Sizler için Kadir Gecesi dualarını derledik. En güzel dualara haberimizden ulaşabilirsiniz. Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi'nde neler yapılmalıdır? Kadir Gecesi en çok hangi dua edilir?

Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalıdır? Kadir Gecesi çok mühim bir dua! Kadir Gecesi okunacak çok önemli bir dua nedir? Peygamberimizin Kadir Gecesi okumayı tavsiye ettiği dualar! Kadir Gecesi duaları haberimizde.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yani 2021 Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gecedir.

Kadir Gecesi : 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece

Kadir Gecesi günü : 9 Mayıs Pazar

KADİR GECESİ DUALARI

Kadir Gecesi'nde yapılacak çok mühim bir dua:

-- Âişe (Radıyallâhu Anhâ) şöyle anlatmıştır: "Bir kere ben: 'Yâ Rasûlellâh! Kadir Gecesi'ne denk gelirsem ne diyeyim?' diye sorunca:

[Allahümme inneke afuvvün tuhibbülafve feğfuannî]

"'Ey Allâh! Gerçekten Sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet.' de." buyurdu." (İbnü Mâce, es-Sünen, ed-Du'â:5, rakam:3850, 2/1265; etTirmizî, es-Sünen, ed-De'avât:85, rakam:3513, 5/533; en-Nesâî, es-Sünenü'l-kübrâ, etTa'bîr:32, rakam:7712, 4/407; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam:25384, 42/236)

Kaynak : Cubbeliahmethoca.com.tr

-- İbnü Ömer (Radıyallahu Anhüma) 'nın beyanına göre Rasulullah (Sallallahu Aleygi ve Sellem) hiçbir sabah ve akşam şu kelimeleri bırakmazdı:

"Ey Allah! Muhakkak ben Senden dünya ve ahiret hususunda afiyet isterim. Ey Allah! Şüphesiz ki ben Senden günahlarım için af ve mağfiret, dinim ve dünyam ailem ve malım hususunda da afiyet isterim. Ey Allah! Ayıplarımı ört, korkularımı emniyete çevir.

Ey Allah! Beni önümden ve ardından, sağımdan ve solumdan, bir de üstümden gelecek tüm musibetlerden kour. Altımdan gelecek zelzele gibi afetlerle helak edilmemden de Senin azametine sığınırım."

(Kaynak : Ebu Davud, es-Sünen, el-Edeb - İbnü Mace, es-Sünen, ed-Du'a - Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned)

KADİR GECESİNİN FAZİLETİNE DAİR AYET VE HADİS MEALLERİ

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adiyle.

Biz Kur'ân'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Habîbim, Kadir Gecesi'nin müstesna şerefini bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece Rabla/rımn izniyle her emrin infazı için Cibril ile Melekler fevc fevc yeryüzüne inerler. O gece tanyeri ağanncaya kadar selâmet devâm eder.

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:

Biz Kur'ân'ı mübarek bir gecede indirdik (Duhan Sûresi, âyet: 3).

Resûlu'llâh'a geçmiş ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Resûlu'llâh kendi ümmeti efradının ömürlerini kısa addederek başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe etmişti. Allâhu Teâlâ da Ona Kadir Gecesi'ni verdi ve bunu diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı ve faziletli kıldı.

(îmâm-ı Mâlik IMuvatta'ında (C. 1, sh. 236) rivayet et-miştir. (Et-Tâc: C. 2, sh. 91).

Nebi (S.A.) Ramazan-ı Şerîf'in son on gününde i'tikâf eder ve:

«Kadir Gecesi'ni Ramazan'm son on gününde gözetleyiniz.» derdi.

Buhârî (C. 3, sh. 46) ve Müslim: (C. 2, sh. 175) rivayet etmişlerdir.

Kadir Gecesi'ni, Ramazan'm son on gününde ve tek gecelerde arayınız. Buhârî (C. 3, sh. 46) Hz. AişeMen rivayet etmiştir.

Her kim Kadir Gecesi'ni, inanarak ve Allâh'm rızâsını gözeterek, Teravih ile ihya ederse Cenâb-ı Hak onun geçmiş günahlarını bağışlar.

Buhârî (C. 3, sh. 46), Ahmet bin Hanbel ve Neseî (C. 4, sh. 155) rivayet etmişlerdir.

Hz. ilişenden: Abdullah bin Ömer'in rivayetine göre:

Resûl-i Ekrem Efendimiz'den Kadir Gecesi'ni sordular: «Her Rama- zan'da bulunur.» buyurdular.

Ebû-Dâvûd (C. 1, sh 139) rivayet etmiştir.

İbn-i Ömer der ki:

Ashâbdan bâzılarına Kadir Gecesi rü'yâda Ramazan'm seb'-i evâhi- rinde gösterildi. Peygamberimiz de Ashâbma:

Rü'yânızı biliyorum. Ramazan'm seb'-i evâhirine tevâfuk etmiştir. Her kim Kadir Gecesi'ni aramaya çalışırsa onu Ramazan'm seb'-i evâ- hirinde arasın buyurmuştur.

Buhârî (C. 3, sh. 46), Müslim (C. 3, Sh, 170), Ebû-Dâvûd ve Neseî rivayet etmişlerdir.

(Seb'-i evâhir: Ramazan'm 21 inden itibâren devam eden yedi gece ki ( 27 nci gece de dâhildir.)

Muâviye bin Ebû-Süfyân*dan rivayete göre:

Nebiyy-i Muhterem Efendimiz: Leyle-i Kadir 27 nci gecesidir, buyurdular. (Cumhurun en kuvvetli ümidi 27 nci gecesidir.)

Ebû-Dâvûd (Sünen: C. 1, sh. 139) rivâyet etmiştir.

Hazret-i Âişe anlatıyor:

Yâ Resûla'llâh, Kadir Gecesi'ne rastlarsam o gece nasıl duâ edeyim? diye sordum. Resûl-i Ekrem Efendimiz:

«Aîlâhümme inneke afüvvün tuhibbü'l-affe fa'fu annî (— Allah'ım Sen affedicisin affı seversin, beni affeyle) diye duâ et» buyurdular.

Ahmed bin. Hanbel, İbn-i Mâee (sh, 282), Tirmizı rivâ- yet etmişlerdir (Et-Tâc: C. 5, sh, 127).

PEYGAMBERİMİZİN DUA HAKKINDAKİ ÖĞÜTLERİ

1 — İbâdetin en faziletlisi düâdır.

2 — Düâ, ibâdetin özüdür.

3 — Güçlüklere ve sıkıntılara mâruz kalınacağı zaman düâsınm kabul olunmasını isteyen, refah zamanında çok düâ etsin.

Düânm kabul buyurulacağı, va'd-i îlâhî ile sâbittir. Düânm, nezd-i İlâhîde kabûle mazhar olmasının şartları vardır. Dilekler, doğru söz, helâl lokma, temiz ağız, saf yürekle yapılmalıdır.

Enes İbni Mâlik anlatıyor: Yâ Resulâllah, düâlarımm kabulünü isterim; bunun yolunu bana göster dedim: "Helâl kazan, düân makbûl olur." cevabını verdi.

Ebû Hüreyre Hazretleri anlatıyor: Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu: "Şüphe yok ki Allahu Teâlâ pâktır. Ancak pâk olanları kabul eder. Cenâb-ı Hak, Peygamberlerine neyi emretti ise mü'minlere de onu emretmiştir."

Peygamberlere: "Ey Peygamberler! Pâk ve helâl taamlarıdan yeyiniz, iyi ve yararlı işler yapın", Müminlere de: "Ey müzminler! Size verdiğimiz pak ve helâl şeylerden yeyiniz" buyurmuştur.

Sonra, Resûl-i Muhterem, bu münâsebetle: "Allah yolunda uzun sefer yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam, ellerini göklere uzatarak, Yâ Râb, diye yalvarıyor; halbuki, onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böylesinin düâsı nasıl makbul olur?" buyurmuştur (Sahîh-i Müslim). Şu halde, düâ edenler, bu cihetleri nazar-ı dikkate almalıdırlar ki, düâları müstecâb olsun.

Düâyl "Sübhane Rabbiye'l-Aliyyi'l-Â'le'i-Vehhâb" ile açmak Peygambere Selât ü Selâm ile başlamak ve Salâvatla bitirmek, düânm âda- bmdandır. Dünyâ ve âhiret saadetine şâmil, özlü ve bilhassa me'srûr düâ- lar tercihe şâyândır.

Resûl-i Ekrem Efendimiz, hükümdarlara gönderdiği nâmelerini, ümmetine irâd buyurdukları hutbelerini ve düâlarmı kısa keser, maksatlarını özlü, cemiyetli sözler ile ifâde buyururlardı.

Âlûsî ve Cezerî merhûmun beyanlarına göre: "Ud'û Rabbeküm te- darruan ve hufyeten inne'llâhe lâ yuhibbü'l-mu'tedîn" âyet-i kerîmesindeki "haddi tecâvüz edenler" i müfessirler: "Düâyı uzatanlar" diye izah ediyorlar.

Ebû Dâvud ve Ahmed İbn-i Hanbel Hazerâtmın rivâyetlerine göre, Ashâb-ı Kirâm'dan bir zat, bir adamın "İlâhî Sen'den cenneti, onun nimetlerini, sırına tellerle süslenmiş atlaslarını ve şunları, bunları., isterim. Cehennemden ve onun zincirlerinden, lâlelerinden ve alevli ateşlerinden... Sana sığınırım" dediğini işitmiş. Ve ona hitâben:

— Peygamber A. S. dan dinledim. "Düâda haddi tecavüz edecek, onu

uzatacak bir kavim bulunacaktır." dedi ve "înnehû lâ yuhibbü'l-mu'tedîn" âyet-i celîlesini okuduktan sonra: "İlâhî, Senden cenneti ve ona yaklaştıracak sözleri ve işleri dilerim. Cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve işten de Sana sığınırım'' demek kâfidir, buyurdu, demiştir.

Ebû Dâvûd'un rivayeti şöyledir: Sa'd İbni Ebî Vakkaas'm oğlu anlatıyor: Birgün babam benim "İlâhî, Senden cennet ve onun nimetlerini, güzelliklerini ve şunları, bunları... isterim. Cehennemden ve onun zincirlerinden ve lâlelerinden... de Sana sığınırım." diye düâ ettiğimi duymuş ve şöyle demişti: Ben Peygamber A. S. dan işittim: "Düâda haddi tecavüz edecek kavim bulunacaktır. Sakın sen onlardan olmayasın. Eğer sana cennet verilirse, oradaki her hayra mazhar olursun. Ve eğer cehennemden halâs olursan, onda bulunan her çeşit fenalıklardan korunmuş olursun" buyurdu.

Gazâlî merhum/un îhyâ'sında naklettiğine göre, ulemâ ve ebdâl ha- zerâtı düâlarmı kısa tutarlar, yedi kelimeyi aşırmazlardı. Bakare sûresinin sonundaki düâ da buna şâhittir. Çünkü Cenab-ı Hak kullarının düâ- larmı anlatırken bundan fazlasmn. haber vermemiştir. Kur'ân-ı Kerîm'de ruhların derinliğine inen ve te'sîr yapan düâlar vardır. Ezcümle "Fâtiha-i Şerife" en özlü düâ örneğidir.

Kur'ân-ı Kerîm'de mevcud olan düâlardan birkaçının meâl-i şerifleri şunlardır (1):

1 — "Ey Rabbimiz! Sen amellerimizi fazl u kereminle kabul buyur. Şüphe yok ki, dâimâ düâlarımızı işiten, niyetlerimizi bilen Şensin."

2 — "Ey Râb! Dinledik, itaat ettik, mağfiretini niyâz ederiz."

3 — "Ey Rabbimiz î Bize dünyâda da, âhirette de iyilik, güzellik ve düzenlik ver. Bizi ateş azâbından koru."

4 —- "Ey Rabbimiz! Bu beldeyi bütün âfetlerden emin kıl. Ahalisinden, Allah'a ve âhiret gününe imân edenleri birtakım meyve ve mahsullerle rızıklandır."

5 — "Ey Rabbimiz ! Bizi doğru yola kavuşturduktan sonra, kalbleri- mizi kaydırma. Bize kendi tarafından rahmet ihsân eyle. Şüphesiz herkesin murâdını veren Şensin."

6 — "Ey Ulu Tanrımız! Şayet unutursak veya hatâ edersek, yaptığımız günahlardan dolayı bizi muâhaze etme."

7 — "Ey Rabbimiz! Bizden evvelki ümmetlere yüklettiğin gibi bize ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Çekemiyeceğimiz yükü taşıtma; bizi affet; bizi esirge. Mevlâmız, yardımcımız Şensin. Kâfirlere (Seni tanımıyan- lara) karşı bize yardım et."

8 — "Ey Rabbimiz! Bize indirdiğin Kitâb'a îmân ettik. Peygambere tâbî olduk. Artık bizi, birliğini ve peygamberleri tanıyan şâhidlerle beraber yaz."

(1) Kur'ân-ı Kerîm, Bakare, Âl-i İmrân, A'râf, Îbrâhîm sûreleri.

9 — "Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl (Bize metanet ve sebat ver); kâfirlere karşı bize yardım et."

10 — "Ey Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasiyle va'd buyurduğun şeyleri bize ihsân et. Kıyamet Günü bizi rüsvây etme. Şüphe yok ki Sen vadinden aslâ hulf etmezsin."

11 — "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulm ettik. Eğer bizi bağışlamaz, esirgemezsen biz her halde büyük zarar ve ziyan görenlerden oluruz."

12 — "Ey Rabbimiz! Dünyada da âhirette de bize iyilik yaz. Akıbetimizi hayır eyle. Şüphesiz Sana döndük, gösterdiğin yolu tuttuk."

13 — "Yâ Râb! Beni de, zürriyetimi de, namazı dosdoğru kılanlardan yap, düâlarımı da kabûl buyur."

14 — "Ey Rabbimiz! Kıyâmette Hesap Dîvânı kurulduğu zaman, beni, anamı, babamı ve bütün mü'minleri mağfiret buyur; günahlarımızı affet."

Resûl-i Ekrem sallâ'llâhü aleyhi ve sellem Efendimizin muhtelif zamanlarda, ümmetini tâlim için îrâd buyurdukları özlü düâlardan mealler (2) :

1 — "İlâhî! Bütün işlerimizi hayırla neticelendir. Dünyâ musibetlerinden ve âhiret azâbmdan bizi koru."

2 — "İlâhî! Bildiğim ve bilmediğim hayırların hepsini Senden isterim."

3 — "İlâhî! İhsân etmekte olduğun nimetinin elimden gitmesinden, âfiyetin değişmesinden, ansızın karşılaşacağım mûsibetten Sana sığınırım. Beni bunlardan muhafaza buyur."

4 — "İlâhî! İşlerimi bir an bile bana bırakma. Verdiğin iyi şeyleri benden alma."

5 — "İlâhî! Şekl ü Suretimi nasıl güzel yaratmışsan, ahlâkımı da güzelleştir."

6 — İlâhî! Dînim ve dünyam için, ehlim ve mâlim için Sen'den afiyet dilerim.

7 — İlâhî! Bana öğrettiğin bilgilerle beni faydalandır. Bana fayda sağlayacak şeyleri öğret, ilmini artır."

8 — "Allah'ım! Yoksulluktan, hor ve hakir olmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığınırım."

9 — İlâhî! Vücûdumda, kulağımda, gözlerimde bana devamlı afiyet ver."

10 — "İlâhî! Geleceğinden korkulan herhangi bir musibetin tasasını çekmekten, zarardan, acizden, tenbellikten, cimrilikten, korkaklıktan Sana sığınırım."

(2) Mişkâtü'l-Mesâ'bîh, Hısnü'l-Hasîn, Ezkârü'n-Nevevî el-Hızhü'I-A'zâm, Kenzü'l- Ummâl.

11 — "İlâhî! Hâlâl mal ver; haramdan uzak kıl. Kendinden başkasına muhtaç etme."

12 —. "İlâhî! Beni ilimde zengin kıl. Hilm ile beze, takva ile şereflendir; âfiyetle süsle/'

13 — "İlâhî! Fena huylardan, fena âmellerden, nefsânî arzulardan, maddî ve manevî hastalıklardan Sana sığınırım."

14 —"İlâhî! Bana sıhhat, iffet, emânet, güzel huy ihsân buyur. Kötü huylardan ve kötü arzulardan, din ve dünyaya zarar verecek herşey- den Sana sığınırım. Bunlardan beni uzak kıl."

15 — "İlâhî! Faydasız ilimden, hâlis olmayan âmelden, kabûl olunmayacak düâdan Sana sığınırım."

16 —* "İlâhî! İşlerimi korumaya yarayan dînimi, medâr-ı maişetim olan dünyâmı, ebedî hayâtı muhtevi olan âhiretimi islâh et."

17 — "İlâhî! Ümmetimin işlerinden bir vazifeye tâyin olunup da onlara haşin muamele edenleri müşkilâta uğrat. Ümmetimin işlerinden birine vâli tâyin olunup da onlara mülâyemet ve sühûlet gösterenlere Sen de rıfk ile muâmele et."

18 — "İlâhî! Herşeyde Senden sebat, doğru sözlü lisan, temiz bir kalb isterim."

19 — "Ey Rabbimiz! Bize hakkı hak olarak göster. Ve hak yolunda yürümeye muvaffak kıl. Bâtılı da bâtıl göster. Ondan uzak olmayı mü* yesser kıl."

20 — "Yâ Rabbi! Bize hakâyık-ı eşyayı olduğu gibi göster."

(H, Hüsnü ERDEM — «Berat Gecesi Hakkında Bir Tetkik», 1959)

KADİR GECESİ NELER YAPILMALI?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 1; Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "?avm", 73).

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR YAPILMALIDIR?

Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir Gecesi'nde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

KADİR GECESİ'NİN KESİN OLARAK BELİRLENMEMESİNİN HİKMETİ NEDİR?

Kadir Gecesi'nin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir Gecesi'nin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir Gecesi'nin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).