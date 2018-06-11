Kadir Gecesi'nde 15 Bin Kişi Meydanda Teravihte Saf Tuttu

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programı kapsamında Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 15 bin civarında vatandaş toplu bir şekilde teravih namazı kıldı.

İlkadım Belediyesi "Seccadeni Al Gel" programı düzenledi. Samsun Cumhuriyet Meydanı alanında yapılan programa kadın ve erkekler olmak üzere toplam 15 bin civarında vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan program, ilahi dinletisiyle devam etti. Hafız Mehmet Erarabacı ve Mustafa Alphayta çifte ezan okudu. Yatsı namazını imam Mustafa Sencan kıldırdı. Daha sonra İmam Mehmet Erarabacı 15 bin cemaatle teravih namazını kıldırdı. Namazın ardından tekrar dualar edildi.

Programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Böylesi anlamlı bir gecede Samsunumuzun bu en büyük meydanında toplanan tüm kardeşlerime selam olsun. Rabb'im birliğimizi dirliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin. Rabb'im minarelerimizi ezansız, Müslümanlıkla yoğrulan yurdumuzu Müslümansız bırakmasın. Ramazan ayının gönüllerimize serpmiş olduğu ferahlığın doruğa çıkmaya başladığı bir geceye ulaştık elhamdülillah. Bu feyizli, bereketli, bin aydan daha hayırlı bir geceye bizleri eriştirdiğinden dolayı Yüce Rabb'imize hamd-ü senada bulunuyor, O'nun Habibine, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selamda bulunuyoruz. Rabb'im faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır hadisi şerifine mazhar olmamızı lütfeylesin. Rabb'imiz, Kadir Gecesi'nin ve bu mübarek günlerin hürmetine hatalarımızı, yanlışlarımızı ve günahlarımızı affeylesin. Bayram sabahına hayırlar içerisinde, sevdiklerimizle beraber ulaşmayı, güzel bir bayram geçirmeyi bizlere nasip etsin. Fevc fevc Allah'ın rahmetini umarak bu meydanı dolduran kardeşlerim gönüldaşlarım. Kadir Gecenizi tebrik ediyor, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini Yüce Rabb'imden niyaz ediyor sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Teravih namazını çok büyük bir kalabalıkla birlikte kılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Ben hoca değilim. Burayı bir mescide çevirdik. Genelde cuma namazlarında kalabalık camilere giderim. Büyüklerimiz, 40 kişide 1 kişinin duasının kabul olduğunu söylerler. O anlamda inşallah içimizde duası kabul olanlar hürmetine ibadetlerimiz kabul olur. Birbirimize dua edelim. Ülkemizin birlik, beraberlik, bağımsızlık ve geleceğimiz için dualar edelim. Türkiye devleti bir kuşatma altında. Bizleri içten ve dışarıdan kuşatmak istiyorlar. Onlara karşı en büyük silahımız birlik, beraberlik, inancımız ve imanımızdır. O yüzden ülkemizin selameti için dualar edelim. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Allah ibadetlerinizi kabul eder inşallah" diye konuştu.

Program konuşmaların ardından dualarla devam etti. Sonrasında tasavvuf musikisi konseri, şiir dinletisi, Kur'an-i Kerim tilaveti ve Sakal-ı Şerif ziyareti ile son buldu. - SAMSUN