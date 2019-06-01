Kadir Gecesi idrak ediliyor

Edirne'de ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Keşan ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Vatandaşlar camileri doldurdu.

Tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde de okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından teravih namazı kılındı. Namazdan sonra tarihi camideki, Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için gelen vatandaşlar kuyrukta bekledi.

Din görevileri yoğunluk nedeniyle vatandaşların sıraya girmelerini istedi. Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla salavatlar okuyarak geçen vatandaşlar, dua etti.

Birçok vatandaş Sakal-ı Şerif'i cep telefonlarının kameraları ile görüntüledi.

Kaynak: AA