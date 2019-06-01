Kadir Gecesi idrak ediliyor
- Merkez Camii'ndeki cemaat yoğunluğundan görüntüler Merkez Camii'ndeki cemaatin dua etmesi İl Müftüsü Çıkrık'ın Kadir Gecesi Vaazından görüntüler Cemaatin namaz kılması YALOVA - Kadir Gecesi dolayısıyla Yalova'da vatandaşlar camileri doldurdu.
- Merkez Camii'ndeki cemaat yoğunluğundan görüntüler
Merkez Camii'ndeki cemaatin dua etmesi
İl Müftüsü Çıkrık'ın Kadir Gecesi Vaazından görüntüler
Cemaatin namaz kılması
YALOVA - Kadir Gecesi dolayısıyla Yalova'da vatandaşlar camileri doldurdu.
Merkez Camii başta olmak üzere tüm camilerde "Bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, Merkez Camisi'nde Kadir Gecesi'nin önemini anlatan bir vaaz verdi. Camiyi dolduran her yaştan vatandaşlar, ellerini semaya açarak hep birlikte dua etti.
Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami bahçesine serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı. Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlara cami çıkışı ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA