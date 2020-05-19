Kadir Gecesi idrak edildi Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından Zonguldak'ta, Kadir Gecesi dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından Zonguldak'ta, Kadir Gecesi dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Birçok vatandaş gibi Seviye Elma Kadir Gecesi'nde cami yerine evinde ellerini semaya açtı.

Seviye Elma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle camiye gidemediği için dua ve ibadetini evinde gerçekleştirdiğini söyledi.

Elma, Kadir Gecesi'nin sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gece olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA