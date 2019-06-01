Siirt'te, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve "bin aydan hayırlı" olan Kadir Gecesi idrak edildi.

Sancaklar Çarşı Camisi'nde teravih namazı sonrası mevlit verildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Ahmet Altıok, bin aydan hayırlı olan kadir gecesine kavuşturan Allah'a hamdu senalarda bulundu.

Kadir gecesinin ibadetle ihya edilmesi gerektiğini belirten Altuok, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek gecede ümmeti Muhammed (sav) için tövbe ve istiğfarda bulunulmalı, Kur'an-ı Kerim okunmalı, hayırlı işler yapılmalıdır. Çünkü bu gece ayeti kerimede de buyurulduğu gibi bin aydan hayırlı, yani 84 yıl kadar bir zaman diliminde kazanılacak hayırları kazanmaya vesile olan bir mübarek gecedir, bu gece." Dedi.

Mevlit sonrası Türk Kızılay Şubesince vatandaşlara tatlı ve lokum ikramı yapıldı.

Kaynak: AA