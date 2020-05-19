Kadir Gecesi evlerde ekran başında idrak edildi Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilere gidemeyen halk, Kadir Gecesi'ni müftülüklerin sosyal medyadan yaptığı canlı yayınları takip ederek ve evlerinde dua ederek kutladı.

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilere gidemeyen halk, Kadir Gecesi'ni müftülüklerin sosyal medyadan yaptığı canlı yayınları takip ederek ve evlerinde dua ederek kutladı.

Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi için düzenlenen organizasyonda İl Müftüsü Osman Artan, Şarampol Camisi imamı Muharrem Evece ve Balbey Camisi imamı İsmail Uçan sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı canlı yayınlar yaptı.

Kent sakinleri, Kur'an-ı Kerim okunan, dua edilen ve ilahilerin seslendirildiği yayınları evlerinden takip etti. Evlerinde namaz kılan vatandaşlar dualara da eşlik etti.

Müftülüğün düzenlediği Recep Çil Camisindeki "Kur'an-ı Kerim'in mesajı insanın kadri kıymeti" konulu sohbet etkinliği de sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddusi Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din görevlilerinin camilerden düzenlediği ve canlı yayınlanan etkinlikleri vatandaşların gece boyunca takip edebileceğini bildirdi.

Uysal, "Kadir Gecesi'ni evlerinde kalan vatandaşlarımız en iyi şekilde layıkıyla idrak edebilecekler. Bunun müftülüğümüzün öncülüğünde din görevlilerimiz çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA