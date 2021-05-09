Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
Caminin dışı, minareden dua okunması Din görevlisi Nevzat Candabakoğlu'nun konuşması ve dua etmesi Mevlit ve online yayın yapılması Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi SİİRT AA) - Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Caminin dışı, minareden dua okunması
Din görevlisi Nevzat Candabakoğlu'nun konuşması ve dua etmesi
Mevlit ve online yayın yapılması Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
SİİRT AA) - Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle vatandaşların programa katılmaması üzerine, Abdülhakim Sancak Çarşı Camisi'ndeki program sosyal medyadan canlı yayınlandı.
Yatsı namazının ardından başlayan programda din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz