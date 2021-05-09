Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Caminin dışı, minareden dua okunması Din görevlisi Nevzat Candabakoğlu'nun konuşması ve dua etmesi Mevlit ve online yayın yapılması Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi SİİRT AA) - Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Caminin dışı, minareden dua okunması

Din görevlisi Nevzat Candabakoğlu'nun konuşması ve dua etmesi

Mevlit ve online yayın yapılması Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi

SİİRT AA) - Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle vatandaşların programa katılmaması üzerine, Abdülhakim Sancak Çarşı Camisi'ndeki program sosyal medyadan canlı yayınlandı.

Yatsı namazının ardından başlayan programda din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 00:20:03. #1.14#

title