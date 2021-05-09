Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi

Caminin dışı, minareden dua okunması Din görevlisi Nevzat Candabakoğlu'nun konuşması ve dua etmesi Mevlit ve online yayın yapılması Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi SİİRT AA) - Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.