Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
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Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Tarihi Şehidiye camisi Kur'an-ı Kerim tilaveti İlahi okunması İl müftüsünün vaazıMARDİN AA) - Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Tarihi Şehidiye camisi

Kur'an-ı Kerim tilaveti

İlahi okunması

İl müftüsünün vaazı

MARDİN AA) - Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Mardin'de İl Müftülüğü tarafından Tarihi Şehidiye Camisi'nde düzenlenen program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla mücadele tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

Sınırlı sayıda vatandaşın katılım sağladığı programda din görevlileri tarafından ilahi ve kasideler okundu.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, vaazında Kadir Gecesi'nin önemine işaret etti.

Program, müftülük tarafından sosyal paylaşım sitelerinde canlı olarak verilerek vatandaşların izlemesi sağlandı.

Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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