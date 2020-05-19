Kadir gecesi - Büyük Çamlıca Camisi
Büyük Çamlıca Camisi havadan görüntülendi Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin olmaması nedeniyle, Kadir gecesinde İstanbul'daki camiler sessizliğe büründü.
19.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:57
Büyük Çamlıca Camisi havadan görüntülendi Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin olmaması nedeniyle, Kadir gecesinde İstanbul'daki camiler sessizliğe büründü. Büyük Çamlıca Camisi'ne Kadir gecesi dolayısıyla mahya asıldı.
Kaynak: AA