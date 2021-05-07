Kadir Gecesi bugün mü yarın mı? Kadir Gecesi 7 Mayıs mı? 8 Mayıs mı? 9 Mayıs mı?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Peki Kadir Gecesi bugün mü yoksa yarın mı? Kadir Gecesi bu sene hangi güne denk geliyor? 2021 Kadir Gecesi tarihi ne zaman? Kadir Gecesi 7 Mayıs Cuma günü mü, 8 Mayıs Cumartesi günü mü yoksa 9 Mayıs Pazar günü mü idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi gün?

Dinimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Mübarek Ramazan ayındaki kandil ise Kadir Gecesi'dir. Vatandaşlar bugün kandil mi, Kadir Gecesi bugün mü yoksa yarın mı merak ediyor. Peki, Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi yarın mı? Kadir Gecesi hangi gün? Yarın kandil mi? Detaylar haberimizde...

KADİR GECESİ BUGÜN MÜ?

7 Mayıs Cuma bugün kandil değildir. En yakın kandil Ramazan ayının 27. gecesindeki Kadir Gecesidir. Kadir Gecesi ise 8 Mayıs Cumartesi günüdür. Daha doğrusu 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesidir. Şimdiden herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun!

KADİR GECESİ YARIN MI?

Evet. Mübarek Kadir Gecesi yarın 8 Mayıs Cumartesi günüdür.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Yani önümüzdeki 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece Kadir Gecesi'dir.

Kadir Gecesi : 8 Mayıs Cumartesi

KADİR GECESİNE KAÇ GÜN VAR?

Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günüdür. Buna göre Kadir Gecesi'ne 1 (bir) gün kalmıştır. Kadir Gecesi yarındır.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

KADİR GECESİ NELER YAPILMALI?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 1; Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "?avm", 73).

KADİR GECESİ'NİN KESİN OLARAK BELİRLENMEMESİNİN HİKMETİ NEDİR?

Kadir Gecesi'nin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir Gecesi'nin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir Gecesi'nin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR YAPILMALIDIR?

Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir Gecesi'nde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.