Kadir gecesi Almanya'da koronavirüs önemleri ile idrak edildi
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Kadir gecesi Almanya'da koronavirüs önemleri ile idrak edildi

Kadir gecesi Almanya'da koronavirüs önemleri ile idrak edildiİskender Güngör KÖLN (DHA)- Almanya'nın Köln kentinde Milli Görüş Fatih Camisi'nde Kadir Gecesi ve Ramazan hatimleri duası yapıldı.

Kadir gecesi Almanya'da koronavirüs önemleri ile idrak edildi
19.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:38

Kadir gecesi Almanya'da koronavirüs önemleri ile idrak edildi

İskender Güngör KÖLN (DHA)- Almanya'nın Köln kentinde Milli Görüş Fatih Camisi'nde Kadir Gecesi ve Ramazan hatimleri duası yapıldı.

Almanya'da camilerin akşam ve yatsı namazı haricinde halen kapalı olması nedeniyle bazı camiler kadir gecesini cemaatiyle sanal ortamda online olarak idrak etti. Almanya'daki camiler 20 mayıstan itibaren 5 vakit namaz için açılmaya başlayacak. Kadir gecesinin 19 Mayıs'a rastlamasıyla Müslümanlar bir kez daha buruk bir Ramazan ve Kadir gecesi yaşadılar. Cami imam ve hatibi Fatih cami imam ve hatibi Bahattin Arsoy Ramazan ayı boyu yapılan 63 tane hatim ve Yasin-i şerif ve diğer ibadetlerin Kadir gecesi sebebiyle duasını yaptı.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan İmam Arsoy, duygulanmamanın imkansız olduğunu, Kadir gecesi için camiye gelen cemaatin birbiriyle kucaklaşamaması anlatılacak gibi duygu olmadığını ifade etti. Program sonunda cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarak evlerine dağıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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