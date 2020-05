- Kadir Gecesi ABD'de canlı yayınlarla idrak edildi - Kadir Gecesi ABD'de canlı yayınlarla idrak edildi ABD'de bulunan Murat Camii'nde Kadir Gecesi canlı yayınla idrak edildi.

NEW JERSEY - ABD'de bulunan Murat Camii'nde Kadir Gecesi canlı yayınla idrak edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Murat Camisi'nde Kadir Gecesi vesilesiyle program düzenlendi. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ibadete ara verilen camide Kadir Gecesi canlı yayınla idrak edildi. Canlı yayın programı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim ile Mevlid-i Şerif okundu. TAMCA Levittown Yunus Emre Camii imam hatibi Mürtaza Trabzonlu, New Jersey Selimiye Camii imam hatibi Mehmet Güzel, New Jersey Murat Camii imam hatibi Mustafa Bozbağ, Fatih Dursun ve New York Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler sosyal mesafe kuralına uyarak Kur'an-ı Kerim ile Mevlid-i Şerif okuyup dualar etti.

