Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü akşam namazından sonra mı başlayacak? Kadir Gecesi akşam namazından sonra mı başlar?

Kadir Gece'miz mübarek olsun! Bugün 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece Kadir Gecesi'dir. Peki, Kadir Gecesi akşam namazından sonra mı başlar? Kadir Gecesi ne zaman başlıyor? Kadir Gecesi bugün mü yarın mı? Kadir Gecesi 8 Mayıs mı 9 Mayıs mı? Tarihi ne zaman?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Peki Kadir Gecesi bugün mü yoksa yarın mı? Kadir Gecesi bu sene hangi güne denk geliyor? 2021 Kadir Gecesi tarihi ne zaman? Kadir Gecesi 7 Mayıs Cuma günü mü, 8 Mayıs Cumartesi günü mü yoksa 9 Mayıs Pazar günü mü idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi gün?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gecedir. 8 Mayıs Cumartesi günü akşam ezanının okunmasıyla birlikte Kadir Gecesi'ne girmiş olacağız.

KADİR GECESİ AKŞAM NAMAZINDAN SONRA MI BAŞLAR?

Evet. Dinimizde geceler akşam namazı ile imsak vakti arasındaki süredir. Ayrıca geceler dinimizde günün bir önceki gecesi olmaktadır. Yani Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü akşam namazı ile başlayacak 9 Mayıs imsak vaktine kadar devam edecektir.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

KADİR GECESİ NELER YAPILMALI?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 1; Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "?avm", 73).

KADİR GECESİ'NİN KESİN OLARAK BELİRLENMEMESİNİN HİKMETİ NEDİR?

Kadir Gecesi'nin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir Gecesi'nin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir Gecesi'nin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR YAPILMALIDIR?

Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir Gecesi'nde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.