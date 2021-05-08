Kadir Gecesi

Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, rahmet, bereket ve sayısız güzellikleriyle manevi huzur yaşatan, mukaddes ramazan ayında kutlanan ve mübarek gecelerin sonuncusu olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nin Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının ardına kadar açıldığı, bin aydan daha hayırlı olan müstesna bir gece olduğunu kaydeden Baruş, "Bu itibarla Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Hz. Peygamber'i örnek almak, ayet ve hadislerde vazedilen faziletler doğrultusunda yaşamak ve her türlü kötülüğü terk etmek için bir vesile olarak kabul edilmelidir." ifadelerini kullandı.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu da Kadir Gecesi'nin önemini ifade ederek, "Tüm dünyanın zorlu bir sınavdan geçtiği bugünlerde içerisinde bulunduğumuz ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, pandeminin getirdiği olumsuzlukları hep birlikte yenmemize vesile olacağını ümidediyor, bin aydan daha hayırlı bu gecenin, bütün insanlığın güven, huzur ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara erişmemize vesile olmasını diliyorum. Mübarek ramazan ayında İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yaptığı çirkin saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Selahattin Gürkan da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temenni ederek, "Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gece olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir." açıklamasında bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Güder ise Kadir Gecesi'nin tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş