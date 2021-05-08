Kadir Gecesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, rahmet, bereket ve sayısız güzellikleriyle manevi huzur yaşatan, mukaddes ramazan ayında kutlanan ve mübarek gecelerin sonuncusu olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nin Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının ardına kadar açıldığı, bin aydan daha hayırlı olan müstesna bir gece olduğunu kaydeden Baruş, "Bu itibarla Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Hz. Peygamber'i örnek almak, ayet ve hadislerde vazedilen faziletler doğrultusunda yaşamak ve her türlü kötülüğü terk etmek için bir vesile olarak kabul edilmelidir." ifadelerini kullandı.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu da Kadir Gecesi'nin önemini ifade ederek, "Tüm dünyanın zorlu bir sınavdan geçtiği bugünlerde içerisinde bulunduğumuz ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, pandeminin getirdiği olumsuzlukları hep birlikte yenmemize vesile olacağını ümidediyor, bin aydan daha hayırlı bu gecenin, bütün insanlığın güven, huzur ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara erişmemize vesile olmasını diliyorum. Mübarek ramazan ayında İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yaptığı çirkin saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Selahattin Gürkan da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temenni ederek, "Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gece olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir." açıklamasında bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Güder ise Kadir Gecesi'nin tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
MALATYA MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
MALATYA MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Müge Anlı Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Diego Muslera Salih Uçan Ozan Tufan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadir Gecesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 14:39:34. #1.14#

title