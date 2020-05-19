Kadir Gecesi Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mübarek gecede ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak, nefretin kötü arzularını frenleyip dünyamızı bulandıran haset, kin ve düşmanlık gibi kötü duygulardan temizlenmek gerekir.

Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzurun artırmasını temenni ediyorum."

Tanğlay ise ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Tanğlay'ın mesajında şöyle denildi:

"İnsanları engin düşünmeye ve değerlendirmeye yönlendiren bu gecenin, her zaman ve her mekanda muhtaç olduğumuz birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumu toplum yapan özelliklerin başında sayılabilecek saygı ve sevginin bu gecede gönüllerde hayat bulacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA