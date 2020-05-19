Kadir Gecesi
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Kadir Gecesi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu gecenin tüm insanlığa hayır ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Kadir Gecesi
19.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:20

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu gecenin tüm insanlığa hayır ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Kadir Gecesi'nin birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günler olduğunu ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kardeşlik, birlik ve beraberlik sofralarında buluştuğumuz ramazan ayının sonuna gelirken, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın manevi huzurunu ve Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek günde tüm insanlığın yaşadığı virüs ve hastalık sıkıntılarının son bulması için dualarımızı eksik etmemeliyiz. Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayır ve sağlık getirmesini Cenab'ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yayımladığı mesajda, bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş ise mesajında Kuran-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne ve akabinde de bayrama kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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