MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Taşdoğan, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazanın Kur'an ayı olduğunu belirtti.

Bu gecenin, "Bin aydan daha hayırlı" olduğu müjdelenen Kadir Gecesi olduğunu vurgulayan Taşdoğan, şöyle devam etti:

"Bu gece yüce Rabbim'in kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in gecesi. Bu gece 'Oku' sözüyle karanlıkların aydınlandığı, insanlığa Hz. Muhammed'in müjdelendiği gece. Bu gece Hz. Peygamberin, 'Yarabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin beni de affet' yakarışıyla işaret ettiği af dileme, Yaradan'a sığınma gecesi. Gecenin feyzinin ve bereketinin milletimiz ve İslam aleminin üzerine olmasını diliyor, bu gecenin dolu dolu geçmesini niyaz ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Vatanımızı, milletimizi korusun. Dertlilerin dertlerine deva ihsan etsin. Herkese hidayet versin. Allah, Türk milletini güçlü kılsın."

Kaynak: AA