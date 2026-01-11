Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Kadir Durmuş güven tazeledi

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda beyaz liste ile seçime giren Kadir Durmuş, 469 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası 5'inci Olağan Genel Kurulu, Kadıköy Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda dört dönemdir başkanlık görevini yürüten ve beşinci dönem için beyaz liste ile yeniden aday olan odanın kurucu üyesi Kadir Durmuş'un karşısında Hüseyin Başoğlu mavi liste ile yarıştı. Toplam 2 bin 965 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda bine yakın oy kullanılırken, genel kurul sonrası 9 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetim ve disiplin kurulu üyesi belirlendi. Konuşmaların ardından saat 12.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'a kadar devam etti. Kadir Durmuş 469 oy alırken, Hüseyin Başoğlu ise 304 oy aldı.

"Bereketli ve kazançlı bir yıl diliyorum"

Sandıkların açılmasının ardından konuşan Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, "Bu genel kurula gelene kadar yaklaşık 19 yıl oldu. Çok güzel, başarılı bir şekilde yönetim kurulundan arkadaşlarımızla yönettik. Yeni dönemde ikiu tane arkadaşımız katıldı, onlara şimdiden başarılar diliyorum. İkisi de çok değerli. Kıymetli esnaflarımız, dostlarımız burada. Çalışma yapmaya biraz geç başladık. Rabbimden tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bereketli ve kazançlı bir yıl diliyorum" dedi.

Kadir Durmuş başkanlığındaki yönetim kurulu asil listesinde Cavit Yazıcıoğlu, Murat Baylan, Osman Pinga, Ömer Özkan, Rana Tunç Berkdemir, Cihan Alpaslan, Cemil Gençer, Levent Kalaycı, Resul Şan ve Cevat Koç yer aldı. Yönetim kurulu yedek listesi ise Ülkü Beyza Anayurtlu, Mustafa Bozkurt Yıldırımer, Aydın Ateş, Abdullah Şener, Emin Özcan, Hakan Ateş, Rasim Zobuoğlu, Sinan Gül, Erkan Kozluca, Faruk İşçimen ve İsa Yılmaz'dan oluştu. Denetim kurulu asil üyeleri olarak Hakan Akman, Kadir Bilgan ve Osman Kaya Kayalı belirlenirken, yedek listede ise Halil Toklucu, Munise Arslanoğlu ve Cengizhan Zorlu yer aldı. - KOCAELİ