Kadir Doğulu'nun Köpeğiyle Yaptığı Paylaşım, Kıvanç Tatlıtuğ'a Benzetildi

Son olarak Babamın Günahları dizisinde Ozan karakterini canlandıran oyuncu Kadir Doğulu, Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle verdiği pozun aynısını paylaşınca takipçileri tarafından alaya alındı.

KIVANÇ'A ÖZENDİĞİ SÖYLENDİ

Sosyal medya hesabından Kadir Doğulu da köpeği Vera ile fotoğrafına sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Doğulu'nun paylaşımına takipçilerinin tepkisi ise ilginç oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'a özendiği söylenen Kadir Doğulu'nun bu paylaşımına yorum yağdı.

İşte takipçilerin Kadir Doğulu'nun paylaşımına yaptığı ilginç yorumlar;

KIVANÇ'IN PAYLAŞIMI BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALMIŞTI

Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram sayfasında 1 hafta önce Doberman cinsi köpeği Pars ile arabada giderken fotoğrafını paylaşmıştı.Yakışıklı oyuncunun fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni almıştı.