Kadir Doğulu'nun Köpeğiyle Yaptığı Paylaşım, Kıvanç Tatlıtuğ'a Benzetildi
Ekranların sevilen oyuncusu Kadir Doğulu, Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle verdiği pozun aynısını paylaşınca sosyal medyada alay konusu oldu.
Son olarak Babamın Günahları dizisinde Ozan karakterini canlandıran oyuncu Kadir Doğulu, Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle verdiği pozun aynısını paylaşınca takipçileri tarafından alaya alındı.
KIVANÇ'A ÖZENDİĞİ SÖYLENDİ
Sosyal medya hesabından Kadir Doğulu da köpeği Vera ile fotoğrafına sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Doğulu'nun paylaşımına takipçilerinin tepkisi ise ilginç oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'a özendiği söylenen Kadir Doğulu'nun bu paylaşımına yorum yağdı.
İşte takipçilerin Kadir Doğulu'nun paylaşımına yaptığı ilginç yorumlar;
KIVANÇ'IN PAYLAŞIMI BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALMIŞTI
Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram sayfasında 1 hafta önce Doberman cinsi köpeği Pars ile arabada giderken fotoğrafını paylaşmıştı.Yakışıklı oyuncunun fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni almıştı.
-
Alakası yok rakcilar gibi çıkmışlar bence güzel bir poz en azından doğal adam orasını burasını eymemisCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Zaten bir bunu yazanlar taklit etmiyorlar insanları , adam köpeğiyle her zaman paylaşım yapıyor bunu da paylaşabilir , işi gücü yok da ona buna özenecek ! Pes !Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
sankii patenti Kivanç ta ..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Olabilir neden taklit etsınki herkes aynı yerde resmî cekınebiliyorCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
herkes reklam peşinde birisi tutmaya görsün hep taklit hep reklamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır