Kadir Doğulu: Neslihan tatilde

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün sağlık durumu sorulunca "Çok şükür gayet iyi. Ailece tatile gittiler.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün sağlık durumu sorulunca "Çok şükür gayet iyi. Ailece tatile gittiler. Ben işlerimden dolayı katılamadım. Onun boş zamanlarında ben çalışıyorum, benim boş zamanımda o. Böyle bir denge kurduk" dedi.

Atagül, geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle başrolünde oynadığı diziden ayrılmıştı.

Kadir Doğulu, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.

Kaynak: Hürriyet