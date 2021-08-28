Kadir Doğlulu; dünyayla ilgili çok sağlam ümitlerim ve niyazlarım var
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Kadir Doğlulu; dünyayla ilgili çok sağlam ümitlerim ve niyazlarım var

Kadir Doğlulu; dünyayla ilgili çok sağlam ümitlerim ve niyazlarım var
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Aşkın Tarifi" dizisinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu, Türkiye'nin ilk ve tek dizi kültürü dergisi Episode'un yeni sayısına kapak oldu. Dergi için özel bir çekimde Ozan Balta objektifine yansıyan başarılı oyuncu, daha önce kendisine yöneltilmemiş soruları samimiyetle yanıtladı.

Röportajı sırasında kınanmaktan korkmadığını dile getiren başarılı oyuncu "Biri benim hakkımda ne düşünür diye değil de ben, o insanların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor muyum ve bir aydınlığa vesile oluyor muyum diye bakıyorum. Benden bir beklentileri varsa TV'den olmalı, yarattığım karakterleri beğenmeliler, oradaki Kadir'i takip etmeliler, dizilerimi izlemeliler. Eğer özel hayatımla ilgili bir takibe gireceklerse neyi seviyorum, neyden hoşlanıyorum, ne yaymaya çalışıyorum, bunu anlamak için kafa yormalarını talep ediyorum" diye ekledi.

Çoğu zaman magazin basının, kendisine sorulan sorulara felsefi cevaplar verdiği düşünüldüğü konusundaki soruya da "Felsefe genellikle betimleme; hakikat ve tasavvuf ise yaşama. Ben yaşıyorum işte. Anlatma kısmında herkesin anlayacağı dili bulmak için hala çabalıyorum. Ama bunu bulacağım, hiçbir şüphem yok. Bulduğum zaman da muazzam bir kitleyle hareket edebilme gücü kazanacağız hep beraber. Çünkü benim hem bu ülke hem de dünyayla ilgili çok sağlam ümitlerim ve niyazlarım var, dualarım var, bunların hiçbiri kişisel değil.' cevabını verdi.

Kadir Doğlulu; dünyayla ilgili çok sağlam ümitlerim ve niyazlarım var

Kaynak: Snob Magazin

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Kadir Doğlulu; dünyayla ilgili çok sağlam ümitlerim ve niyazlarım var - Haberler Magazin
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