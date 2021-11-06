Kadir Canpolat: Lütfü Türkkan yargılanmalıdır

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir vatandaşa küfür etmesine tepki gösteren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Türkkan'ın tutumu utanç vericidir. Türkkan yargılanmalıdır ve milletvekilliğinin düşürülmesi gerekir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırdığı vatandaşın yanına gelerek bu kişiye küfür etti. Türkkan'a tepki gösteren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Vatan uğruna şehadet şerbeti içmiş evladımızın acılı ailesine bu denli çirkin bir yaklaşımı bu ülkenin hiçbir vatandaşı kabul etmeyecektir. Böyle bir şahsın milletin vekili sıfatını taşıması korkunç bir vaziyet olup kendisinin haddi de değildir. Türkkan yargılanmalıdır ve milletvekilliğinin düşürülmesi gerekir. Bu olaya göz yuman tüm görevliler ve zemin hazırlayanlar soruşturulmalı ve gereği yapılmalıdır. Her daim iç karışıklık için fırsat kollayanların bu durumdan faydalanmasına asla müsaade edilmemeli, herhangi bir fevri hareket yapılmamalıdır. Bu birliğimize yapılmış büyük bir kasıttır. Şehidimizin ailesine bu ülkenin her vatandaşı sahip çıkmalıdır" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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