Kadir Bayram, Gaziantep Basketbol'a Kiralandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın genç oyun kurucusu Kadir Bayram, sezon sonuna kadar Gaziantep Basketbol'a kiralandı.

Kadir Bayram, Gaziantep Basketbol'a Kiralandı



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın genç oyun kurucusu Kadir Bayram, sezon sonuna kadar Gaziantep Basketbol'a kiralandı.

TOFAŞ Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1996 doğumlu ve oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Kadir Bayram, anlaşma gereği sezonun kalan bölümünü kırmızı-siyahlı ekipte geçirecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı Genel Menajeri Tolga Öngören, Kadir Bayram'ın Süper Lig'de alacağı sürelerin artması ve gelişimine katkı sağlaması açısından böyle bir planlamaya gittiklerini kaydetti.

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Kaynak: Skorer

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