Kadir Bayram, Büyükçekmece Basketbol'da
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Kadir Bayram, Büyükçekmece Basketbol'da

Kadir Bayram, Büyükçekmece Basketbol'da
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Büyükçekmece Basketbol, Kadir Bayram'ı transfer ettiğini duyurdu.

Büyükçekmece Basketbol, Kadir Bayram'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TOFAŞ altyapısından yetişen, Gaziantep Basketbol ve OGM Ormanspor formalarını giyen, altyapı milli takımlarında 2 altın, 2 bronz madalya kazanan 1996 doğumlu oyun kurucu Kadir Bayram ile gelecek sezon için anlaşmış bulunmaktayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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